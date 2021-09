Alberto di Monaco nei guai: Charlene umiliata, è divorzio?

Giovedì 2 Settembre 2021, 11:40

LOLNEWS.IT - A poco sono valse le foto di Alberto e Charlene di Monaco abbracciati in Sudafrica: le voci sul loro divorzio si fanno sempre più insistenti: gli scatti non sono riusciti ad arginare le preoccupazioni dei sudditi sullo stato di salute del loro matrimonio. Ad aggravare la posizione di Alberto anche uno scoop rosa risalente a luglio scorso ma emerso soltanto in queste ore: il Principe infatti è stato paparazzato in compagnia dell’ex amante Nicole Coste e del figlio illegittimo Alexandre Grimaldi Coste. Come stanno le cose? Alberto e Charlene si stanno abituando a stare distanti? Quando tornerà a casa la Principessa? I sudditi chiedono delle risposte (Foto: Kikapress – Music: “Summer” from Bensound.com)

