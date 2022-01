Alberto di Monaco, i quattro figli insieme per la prima volta in una foto

I quattro figli di Alberto di Monaco posano insieme per la prima volta in uno scatto postato sui social. La primogenita Jazmine Grace, Alexandre e i due gemelli Jacques e Gabriella, nati dal matrimonio con Charlene di Monaco, si mostrano uniti e sorridenti, seduti all'aperto su una panchina. A postare la foto sul proprio account Instagram è stata la più grande di casa Grimaldi.

La vita sentimentale del principe di Monaco è stata sempre imbellettata da leggende e costellata di scoop e grandi smentite. Dalle sue numerose relazioni sono nati ben 4 figli, nati da tre madri diverse, e solo due, i figli di Charlene, considerati eredi legittimi. Dalla relazione con l'ex hostess Nicole Coste è nato Alexandre (ora 18 anni), mentre dalla storia con la cameriera Tamara Rotolo è nata Jazmine Grace (30 anni).

A postare il tenero scatto, una vera e propria dichiarazione d'amore per i propri fratellastri, è stata proprio Jazmine, riconosciuta da Alberto solo nel 2006, dopo un test del Dna. Il loro rapporto è cresciuto negli anni e oggi sono legati da un grande affetto.

Il raro ritratto arriva nei giorni in cui Alberto e Jacques e Gabriella avrebbero fatto visita alla madre Charlène nella casa di cura in Svizzera dove è ricoverata da novembre per i difficili problemi di salute che l'avevano bloccata per mesi in Sudafrica.

