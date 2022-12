Alba Parietti, la confessione hot: «Come ho fatto a dimagrire 7 chili? Merito del mio fidanzato: faccio l'amore più spesso»

Ha 61 anni, è bionda biondissima e radiosa come mai. Alba Parietti è rinata. A breve la vedremo nella conduzione del nuovo programma Rai Non sono una signora, e intanto vive la sua storia d'amore con Fabio Adami a tutta velocità. Si è raccontata a Nuovo e ha parlato della sua vita sentimentale e anche di come abbia fatto a perdere 7 chili.

Alba Parietti: «L’ego e l’immagine sono la mia ossessione, ma odio chi fa i capricci. Meloni? Non la penso come lei»

Alba Parietti a dieta? No, ecco come ha perso 7 kg

«Ho perso due taglie, l’amore fa anche questi miracoli. Io e Fabio non abbiamo avuto bisogno di diete. Abbiamo perso sette chili tutti e due. Faccio l’amore più spesso, quando uno è innamorato concentra tutto sui sentimenti e forse meno sul cibo».

Alba Parietti e il nuovo compagno Fabio Adami: «La testa influisce sul fisico: il vero segreto è essere felici»

La storia con Adami

Dopo anni in cui la showgirl si è dichiarata single a rubarle il cuore ci ha pensato il manager 55enne di Poste Italiane incontrato su un treno. Erano seduti lontani e di spalle ma Fabio si è girato più volte a guardare la Parietti.

Giunti a Roma, Adami ha aiutato la soubrette con la valigia e lei, con le classiche farfalle nello stomaco, è scappata via. Lui la insegue, lei lo vede, lui le da il suo biglietto da visita e da quel momento cominciano a scriversi. Un'attrazione dalla quale è stato impossibile fuggire, lo ha detto piu' volte la showgirl. E ora da 8 mesi lui la riempe di attenzione a lei ci si sta abituando.