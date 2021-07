Venerdì 2 Luglio 2021, 16:07

Alba Parietti, festa di lusso per i suoi 60 anni. Fan furiosi: «Zero distanziamento e i contagi risalgono». Lei reagisce così. Oggi, 2 luglio, Alba Parietti compie 60 anni. E ieri sera, per festeggiare l'importante ricorrenza, la conduttrice e opinionista ha organizzato una cena di lusso in un locale fuori Milano. Con lei, il figlio Francesco Oppini, l'ex gieffino Enock e tanti amici.

La showgirl ha condiviso foto e video sul suo profilo Instagram, con didascalia a corredo: «È stata una festa stramaledettamente riuscita !!!». Tanti gli auguri dei follower sotto al post. Ma tra i messaggi di affetto, spunta anche qualche critica in merito al distanziamento. «La festa è bellissima, ma essendo persone adulte e personaggi pubblici si dovevano rispettare le regole per dare l'esempio. Altrimenti tornano le chiusure... Ci sono acora decessi in rianimazione». E ancora: «Alla faccia del covid, tutti ammassati poveri noi».

Al momento Alba Parietti non avrebbe risposto alle critiche, ma una parte di fan la difende: «Ha già specificato che erano tutti vaccinati o tamponati». E ancora: «Ha fatto benissimo a festeggiare, ci siete stati in spiaggia?». «Auguri Alba».