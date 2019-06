Al tennis Club Parioli tanti vip in campo per la Wellness cup

Alimentazione più sport uguale salute: variando l’ordine degli addendi, il risultato non cambia.

Lo sanno bene gli atleti di eccezione che hanno impugnato le racchette al Tennis Club Parioli per vincere la prima edizione della “Wellness cup”, il torneo di tennis promosso dall’Istituto Valorizzazione dei Salumi Italiani (IVSI), con il contributo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Nei campi in terra battuta sono scesi in campo per dare vita a sfide di doppio: Neri Marcorè, Anna Falchi, Adriana Volpe, Elda Alvigini, Marco Bonini, Giovanni Veronesi, Jimmy Ghione, Francesco Gasparri, Massimiliano Ossini e Anna Pettinelli e Annamaria Baccaro.



A dirigere la competizione è stato un simbolo indiscusso per il tennis italiano: Adriano Panatta. Vittoria finale per il doppio composto da Marcorè-Meloccaro.

Un pomeriggio trascorso tra tante risate, una sana competizione e soprattutto un importante messaggio comune: se fare attività fisica è essenziale per lo sviluppo e il benessere psico-fisico dell’organismo, mangiare bene è la strategia vincente per far funzionare al meglio il nostro corpo e il nostro cervello e ottenere performance sempre al top. Prima di scendere in campo, quindi, sarà meglio allenarsi… a tavola.

