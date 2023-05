Al Pacino di nuovo padre a 83 anni, la fidanzata 29enne Noor Alfallah è incinta. Ecco chi è

Al Pacino diventa di nuovo padre. A 83 anni. Per la quarta volta nella sua vita. Lo ha confermato a diversi media americani lo stesso entourage dell'attore hollywoodiano, diventato immortale per il film "Scarface" e per la trilogia del "Padrino". Trova dunque riscontro l'indiscrezione lanciata dal noto sito di gossip statunitense TMZ, secondo cui l'attuale fidanzata della star del cinema sarebbe rimasta incinta già otto mesi fa.

Chi è la fidanzata incinta di Al Pacino

La mamma del nascituro è la 29enne Noor Alfallah, ex di Mick Jagger, produttrice cinematografica e influencer. É nata in Kuwait 2 dicembre del 1993, da madre statunitense e padre kuwaitiano, e oggi risiede nel quartiere vip di Beverly Hills a Los Angeles, in California.

Al Pacino e Noor Alfallah hanno alimentato le prime voci di gossip quando sono stati fotografati mentre cenavano insieme ad aprile 2022. Ma stando a quanto riferito da Page Six, non era la prima volta che i due si vedevano: i due si frequentavano già dai primi mesi del 2020.

Una fonte vicina alla coppia ha dichiarato allo stesso sito di gossip: «Per lo più lei esce con uomini molto ricchi e più grandi di lei.

Sta con Al da un po’ di tempo e vanno molto d’accordo. La differenza di età non sembra essere un problema, anche se è lui è più anziano di suo padre. Lei frequenta gente del jet-set e viene da una famiglia molto benestante».

Tutti i figli e le amanti di Al Pacino

Prima di conoscere Alfallah, Al Pacino ha avuto ha una lunga serie di relazioni e flirt con donne vicine al mondo dello spettacolo. Nel 1989 era nata Julie Marie, primogenita dell'attore, avuta da una relazione con l'insegnante di recitazione Jan Tarrant. Nel 2001 è la volta dei gemelli Olivia Rose e Anton James, nati dalla storia d'amore con l'attrice Beverly D'Angelo. Dopo la loro separazione i gemelli erano stati affidati a Pacino, al termine di una lunga battaglia legale conclusa nel 2003.

L'interprete di gangster più famoso di Hollywood ha avuto anche delle relazioni sentimentali con le attrici Jill Clayburgh (dal 1970 al 1975), Tuesday Weld, Marthe Keller, Carol Kane, Diane Keaton, Penelope Ann Miller e la cantante Madonna. Ma non si è mai sposato. Dal 2008 al 2018, ha avuto una relazione con l'attrice argentina Lucila Solá. È stato poi legato anche all'attrice israeliana Meital Dohan, fino a febbraio 2020.