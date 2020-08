Al Bano e Loredana Lecciso, matrimonio in vista: ma qualcuno non la prende bene

Al Bano e Loredana Lecciso pronti al matrimonio, il figlio Yari è contrario. Il figlio del cantante e di Romina Power non sarebbe felice del matrimonio e starebbe cercando di ostacolarlo per dei disaccordi con la compagna del padre da cui ha avuto anche due fratelli.

Romina Power sgomenta per la trasmissione sulla figlia Ylenia: «Ricostruzioni raccapriccianti»

Diaco chiude i profili Facebook e Instagram: «Basta con la dittatura social»

A svelare la notizia è il settimanale Nuovo che parla delle imminenti nozze di Al Bano e di Loredana dopo oltre 10 anni di amore e la ritrovata serenità dopo la crisi e la recente rottura vissuta. Recentemente il cantante di Cellino San Marco ha messo a tacere tutte le voci su un presunto triangolo amoroso, smentendo ogni ritorno di fiamma con Romina e dichiarando invece tutto il suo amore a Loredana.

Ora i due sarebbero pronti al matrimonio, ma sembrerebbe essere sorto un altro problema legato a Yari. Il figlio di Al Bano la Lecciso avrebbero avuto una discussione per questione artistiche: «tra i due ci sarebbe stata una lite che ha spinto il giovane a lasciare Cellino e a fare tappa in Croazia per raggiungere mamma Romina», spiega il settimanale. Come finirà?

Ultimo aggiornamento: 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA