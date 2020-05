Al Bano, liti continue con Loredana Lecciso: la colpa è del nuovo hobby

Dopo un quasi eterno tira e molla, Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati ufficialmente insieme. La coppia ha trascorso la quarantena e ora la Fase 2 nella Tenuta Albano a Cellino San Marco, nella grande casa assieme ai figli, ma come in tutte le convivenze sembra che non manchino i litigi, stavolta per colpa del nuovo hobby di Loredana.

La Lecciso aveva dato l’annuncio della ritrovata serenità: “Il nostro riavvicinamento c’è stato prima ancora che scoppiasse questa epidemia – ha spiegato in un’intervista” - Ci siamo ritrovati, ma è stato come se mai i nostri veri sentimenti si fossero interrotti. È successo e basta, Albano del resto è l’unico uomo della mia vita, la nostra famiglia, i nostri figli sono il collante più grande, sono il centro del mio mondo. Ma non siamo più ragazzini, non siamo più quelli dei colpi di testa. Siamo adulti, maturi, consapevoli, il nostro amore ora è più tranquillo”.

In quarantena le giornate sono lunghe, ma anche le cose da fare in una dimora così grande non mancano e pare che Loredana non se ne stia con le mani in mano. Il nuovo amore dell’attiva showgirl, come spiega, Ivan Rota per “Novella 2000”, sarebbe il bricolage, con tutto quello che ne consegue: “Al centro delle discussioni – spiega la rivista - l'hobby della compagna: il, diciamo, bricolage. Passa il tempo a comprate viti, vernici e vari orpelli per fare lavori in casa. Praticamente, la Lecciso, s'inventa imbianchino, fabbro, idraulico e quant'altro e il cantante non ha pace”.





