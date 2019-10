Al Bano e la frecciatina a Romina: «Tornare insieme? Chiedetelo a lei... fosse per me non l'avrei mai lasciata»

La musica di Al Bano e Romina ha vinto il tempo e i confini. A 25 anni di distanza dall'ultimo concerto, la coppia di "Felicità" è tornata in Australia per due sere allo State Theatre di Sydney e poi il 12 ottobre alla Margaret Court Arena di Melbourne. Ovviamente i fan non si sono lasciati sfuggire l'occasione di chiedere agli artisti se pensano di tornare insieme. A quel punto la frecciatina di Al Bano Carrisi sembra riaprire una vecchia ferita, che risale alla separazione. «Chiedetelo a lei... Fosse stato per me non l’avrei mai lasciata, è stata lei ad andarsene…», ha detto il cantante di Cellino San Marco.

Romina Power smentisce il gossip sull'allontanamento da Al Bano: «Non credete a una sola parola»

La scaletta per i concerti australiani, seguiti passo passo dal settimanale "Oggi", ha rispolverato successi come "Felicità" o "Nostalgia canaglia", ma ha anche dato spazio a brani scritti dal figlio Yari. Nella band, tra le coriste, compare anche la figlia minore Romina Junior. «Di norma ho quattro coriste» commenta Al Bano, «ma tre purtroppo hanno dato forfait per vari motivi personali, e Romina Jr. è arrivata in supporto debuttando come cantante e cavandosela egregiamente. Questo lo dico da spettatore, non da papà».

Al Bano ha anche dato luogo a siparietti nel suo stile ironico: «Lo sai che canti bene? L’anno scorso ero qui da solo e si sentiva, mancava l’altra metà del cielo, ma non hai voluto venire: pensavi che si fossero dimenticati di te?». Romina: «Non è vero che non ho voluto, ma un po’ lo temevo, sì». «Gli italiani non dimenticano. Sono gli americani che dimenticano».



Ultimo aggiornamento: 09:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA