Venerdì 25 Marzo 2022, 12:49

Al Bano Carrisi torna a occupare le prime pagine dei giornali questa volta però per un evento piuttosto spiacevole che ha vissuto in questi giorni. Cosa è stato rubato dalle sue tenute Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

Loredana Lecciso e la foto dei tre ragazzi ucraini accolti nella casa di Al Bano Carrisi