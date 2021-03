Isola dei Famosi, mistero sull'identità di Akash: ha usato un nome diverso in ogni apparizione televisiva

Sul web si accende un dibattito a colpi di video ripescati da vecchi palisensti televisivi. Oggetto di tanta concitazione? La vera misteriosa identità del naufrago dell'Isola dei Famosi 2021, Akash Kuman. Spuntano sui social, diventando presto virali, vecchie apparizioni televisive del bel modello indo-brasiliano, in cui il neo-naufrago si presenta con nomi del tutto diversi da quello con cui si è fatto conoscere nel programma condotto da Ilary Blasy. «Spiegatemi cosa sta succedendo» scrivono alcuni su Twitter, «Non capisco» si legge sotto i video incriminati.

Foto n.1 Pablo Andreis Romeo (Ciao Darwin)

Foto n.2 Andrea P. (Temptation Island)

Foto n.3 Akash Kumar (Isola) CHE QUALCUNO MI SPIEGHI COSA STA SUCCEDENDO pic.twitter.com/HRJ10lJvYZ — Åntonio 💀 (@ilmio3go) March 17, 2021

Dapprima un'apparizione a Ciao Darwin, in cui il modello dice a Paolo Bonolis di chiamarsi Pablo Andreis Romero. Poi la partecipazione a Tempation Island nel ruolo di tentatore sotto il nome di Andrea P. Secondo l'ipotesi più accreditata i nomi utilizzati a Ciao Darwin e Temptation Island da Kumar sarebbero solo nomi d’arte. Ma quale la ragione di cotanto mistero? Si chiedono i fan dell'Isola.

A quanto pare i misteri che circondano il suo personaggio, non sarebbero però finiti qui. Gli osservatori più attenti non hanno potuto fare a meno di notare un diverso colore degli occhi del modello nelle sue passate esperienze televisive. Che, ora color ghiaccio, sarebbero stati in passato marroni. Forse anche questa una scelta artistica?

A mettere ancora più in dubbio l'autenticità del suo sguardo azzurro, sono arrivate negli scorsi giorni le parole di Giacomo Urtis a Pomeriggio Cinque. Il chirurgo ha rivelato come sia di fatto possibile sottoporsi ad un intervento chirurgico di questo tipo: un impianto dell'iride tramite un’incisione della cornea periferica lunga quasi 3 millimetri, ha rivelato.

Tra pseudonomi e passati nascosti, il modello-naufrago avrà senz'altro provato ad interpretare alla lettera il ruolo del personaggio televisivo dal fascino "misterioso". Un tentativo, forse non completamente riuscito.

