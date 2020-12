Ajax, arrestato Quincy Promes: ha accoltellato un uomo durante una festa in famiglia

L'attaccante dell'Ajax Quincy Promes è stato arrestato. Il calciatore del club battuto quattro giorni fa dall'Atalanta, ha 28 anni e dovrà affrontare un'accusa pesantissima, quella di aver accoltellato un uomo durante una festa in famiglia nel luglio scorso.

🚨 BREAKING: Quincy Promes has been arrested by the police due to a stabbing incident! He would have stabbed a family member which injured the victim heavily. This morning they brought Promes to jail where he will remain for 3 days. [via @MikeVerweij]

APPROFONDIMENTI SPORT Champions, le prime pagine dei giornali d'Europa: «Dio... CALCIO Atalanta vince in casa dell'Ajax 0-1 ed è ancora agli...

F*cking hell... 😳 pic.twitter.com/7RgjuvDrFe

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) December 13, 2020