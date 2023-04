Michael Jordan, le sue Air Jordan della finale Nba '98 all'asta per 4 milioni di dollari: saranno le scarpe più pagate di sempre

Le scarpe da gioco «Last Dance» di Michael Jordan si apprestano a battere il record di scarpe da ginnastica più costose mai vendute all'asta, secondo quanto dichiarato da Sotheby's. Le offerte per le Air Jordan XIII hanno raggiunto 1,8 milioni di dollari poche ore dopo l'apertura dell'asta online. Questa cifra supera di gran lunga l'attuale record di 1,47 milioni di dollari per un paio di Nike Air Ships di Jordan messo all'asta nel 2021. Secondo alcune stime, le sneakers potrebbero raggiungere i 4 milioni di dollari entro la fine delle offerte: si tratta di un'asta online che si chiuderà l'11 aprile.





La stella del basket ha indossato le Air Jordan XIII durante la sua ultima stagione di campionato con i Chicago Bulls nel 1997-1998. Jordan indossava queste scarpe quando segnò 37 punti in gara 2 delle finali NBA del 1998, portando i Bulls alla vittoria 93-88 sugli Utah Jazz. I Bulls vinsero il campionato, una storia raccontata dalla serie di documentari del 2020 «Last Dance» sull'ultima stagione della megastar con la squadra. Fu il sesto campionato NBA di Jordan e la quinta volta che fu nominato giocatore più prezioso dell'Nba. Subito dopo la vittoria in gara 2, Jordan regalò le scarpe a un raccattapalle nello spogliatoio come ringraziamento per aver ritrovato una giacca smarrita, secondo quanto dichiarato dalla casa d'aste Sotheby's.

Le Air Jordan «Bred» - abbreviazione di «black and red» - sono l'unico paio completo di scarpe da ginnastica indossate da Jordan in una partita delle finali NBA ad essere stato autenticato, ha dichiarato Sotheby's. Jordan indossò la prima scarpa Air Jordan nel 1984, durante la sua stagione da esordiente con i Chicago Bulls.





L'Air Jordan I divenne disponibile al pubblico l'anno successivo. Ad oggi, sono stati realizzati più di 30 modelli diversi di Air Jordan. L'anno scorso, la maglia di gara 1 di Jordan - un'altra reliquia della serie NBA del 1998 - è stata venduta per 10,1 milioni di dollari, diventando così il pezzo di memorabilia sportiva più costoso mai venduto all'asta. Jordan ha vinto in totale sei campionati delle finali NBA, due medaglie d'oro olimpiche e numerosi altri riconoscimenti. È considerato uno dei più grandi atleti di tutti i tempi.