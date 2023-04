Affari Tuoi, la campionessa Alessandra D'Aguanno vince 75 mila euro e dedica la vittoria ai compagni bulli: «Avete reso la mia vita un inferno»

Ha vinto 75 mila euro ad Affari Tuoi e la nuova campionessa, Alessandra D'Aguanno, di Pignataro Interamna, nel sud della provincia di Frosinone, si è voluta levare qualche sassolino dalla scarpa. La ragazza ha partecipato con la sorella Chiara al gioco dei pacchi condotto da Amadeus su Rai1 nella puntata del 25 aprile dedicando la vittoria alla nonna scomparsa poco tempo fa. Ma non solo.

Harry e Meghan innamorati alla partita dei Lakers: le tenere foto (che smentiscono la crisi)

Il post

Dopo la vittoria Alessandra, 24 anni, in un lungo post sulla sua bacheca social, ha raccontato quanto abbia dovuto patire da bambina prima e da adolescente poi. Alessandra ha dedicato le vittorie della sua vita anche a loro, "a quelli della classe 3C delle medie". «A voi che per dieci lunghissimi anni mi avete bullizzata solo perché avevo qualche chilo di troppo, a voi che per anni mi avete massacrato psicologicamente arrivando a farmi pensare quasi che non avesse più senso vivere. A voi che per anni mi avete etichettato come 'la ragazza più brutta del paese'. Per anni mi sono sentita dire 'quanto sei brutta', 'mamma mia quanto sei grassa, ma non ti fai schifo da sola?', 'con che coraggio esci fuori casa con quella pancia enorme?' Mi fermo qui, ma potrei scriverci libri su libri sugli insulti ricevuti. Per anni mi avete esclusa, derisa, insultata, giudicata nel peggior modo in cui si possa fare. Mi avete procurato delle cicatrici interiori che non guariranno mai. Ma guardatemi ora, e soprattutto guardatevi dove siete rimasti bloccati voi, nella vostra ignoranza, stupidità e cattiveria».

Chi è

La campionessa della trasmissione di Rai1 condotta da Amadeus ha scelto, come percorso professionale, l'aiuto alle fasce deboli e infatti si è laureata a pieni voti in Servizi Sociali presso l'Università degli Studi di Cassino. Alessandra ha raccontato che doveva partecipare alla trasmissione insieme a sua nonna, venuta a mancare due mesi prima che le comunicassero che aveva superato i casting per partecipare alla trasmissione.