Affari Tuoi, la concorrente parla in cinese e Amadeus la imita: la gag diventa virale sui social. Cos'è successo

Affari Tuoi, ogni sera, appassiona milioni di telespettatori che ridono, si commuovono e, soprattutto, giocano con il concorrente fortunato che tenterà di vincere il montepremi più alto. Amadeus, grazie alla sua simpatia e al modo in cui guida i protagonisti attraverso il gioco, regala divertentissime gag ogni sera e, così, è capitato anche nell'ultima puntata in cui la concorrente era Francesca Mersan del Friuli-Venezia Giulia.

La gag di Amadeus

Francesca Mersan è stata la protagonista dell'ultima puntata di Affari Tuoi che è andata in onda nelle scorse ore. La concorrente di Gorizia ha fatto divertire moltissimo il pubblico che le si è affezionato anche nel corso delle serate precedenti. Infatti, Francesca aveva da subito attirato l'attenzione di tutti per il fatto che sapesse parlare in modo fluente il cinese. Durante la sua presentazione, ha raccontato di averlo studiato per molti anni e di essere stata in Cina diverse volte nella sua vita: «Ho visto la Cina vera», ha spiegato ieri con un sorriso. Quindi, va da sé, che più di qualche volta, Francesca abbia utilizzato termini cinesi per accettare o rifiutare le offerte del dottore. A un certo punto, ha anche cantato la versione cinese di "O Sole Mio". Comunque sia, la gag che ha fatto divertire il pubblico in studio e quello a casa, l'ha firmata Amadeus che, si è diretto ad aprire il pacco chiamato da Francesca, improvvisando una camminata scattosa, come se indossasse dei sandali di legno, tipici dei Paesi orientali.

Francesca, il marito che giocava con lei e tutti i "pacchisti" si sono lasciati andare a una risata spontanea che, poi, ha coinvolto anche lo stesso Amadeus.

La partita di Francesce Mersan

Nonostante il clima gioviale che si respirava in studio, la partita si è fatta molto seria verso il finale: da una parte alcuni pacchi blu e dall'altra 100mila euro. Francesca Mersan ha deciso di accettare 16mila euro e lei possedeva proprio la cifra rossa che è uscita per tre sere consecutive dal pacco del concorrente.