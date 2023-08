Turista americana morta ad Amalfi, chi era Adrienne Vaughan: il sogno del viaggio in Italia con i figli, il giorno prima di morire era a Roma

Sognava questo viaggio in Italia da tempo, Adrienne Vaughan, la turista statunitense di 45 anni, morta giovedì 3 agosto nel mare della costa di Amalfi dopo che il motoscafo su cui viaggiava si è scontrato contro un veliero turistico. Era partita con tutta la famiglia per un giro in Europa: a luglio aveva visitato Londra, poi da qualche giorno era arrivata in Italia con il marito, Mike White, e i due figli, una bambina (Leanna) di 14 anni e un bambino (Mason) di 11 anni. Con loro sorrideva felice nelle foto pubblicate sui social. Appena 24 ore pima di morire aveva visitato Roma e le sue bellezze: il Colosseo, Fontana di Trevi, i Fori Imperiali. «Divertitevi!», scriveva qualcuno. Non sapendo che proprio in Italia Adrienne avrebbe trovato la morte.

Amalfi, turista Usa morta nello scontro tra veliero e barca: la donna uccisa dalle eliche davanti ai due figli e al marito

Chi era

Quarantacinque anni, mamma di due figli, laureata alla New York University.

Adrienne nel 2021 era diventata presidente Usa della casa editrice Bloomsbury, famosa soprattutto per la pubblicazione della celebre serie di romanzi fantasy “Harry Potter" di cui, prima, era stata direttore esecutivo. Dal 2015 al 2018 aveva lavorato per il gruppo editoriale della Disney. Di lei ricordano la capacità di relazionarsi con gli altri, la sua professionalità, il carisma. «E' stato il mio coach e il mio mentore - scrive un ex collega su Linkedin ricordando gli anni passati - Ho amato lavorare con lei ogni giorno. Era sempre pronta ad aiutare gli altri. Una vera leader».

La famiglia

Oltre la suo lavoro a cui si dedicava con incredibile passione, Adrienne amava moltissimo la sua famiglia: il marito Mike con cui era sposata dal 2008 e i figli Leanna e Mason. A loro aveva trasmesso la passione per i viaggi: insieme erano stati alla Bahamas, ad Atene, Creta, alle Turks and Caicos. Poi l'idea di portarli in Europa: Londra e l'Italia, Roma e la costiera amalfitana.

L'incidente

Proprio lì avevano preso a noleggio il motoscafo da una cooperativa di Nerano per fare una gita a Positano. La loro barca a motore è andata a sbattere dritta contro il veliero turistico Tortuga, lungo 40 metri, a bordo del quale c’erano circa 85 persone tra turisti americani e tedeschi (compresi i 5 membri dell’equipaggio) che festeggiavano un matrimonio. Adrienne è stata sbalzata in acqua per la violenta collisione: è finita tra le eliche del motore, riportando profonde ferite multiple su tutto il corpo, specie alla testa. E' morta davanti agli occhi del marito e delle figlie. Per lei non c'è stato nulla da fare.

Ferito anche il marito

Il marito ha riportato una lesione ad un arto, è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale. Illesi i due figli della coppia, che si trovavano a bordo. Lievemente ferito lo skipper dell'imbarcazione - che era stata noleggiata - che è stato trasportato all'ospedale di Castiglione di Ravello. Le indagini sono state affidate ai militari della Capitaneria di Porto di Amalfi che ora sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Al momento, infatti, le cause dell'incidente sono ancora tutte da appurare. Il motoscafo si è scontrato con un veliero a bordo del quale vi erano decine di persone. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, anche grazie al supporto di imbarcazioni private. Sulla banchina del porto di Amalfi sono arrivate due ambulanze del 118 ed è stato attivato anche l'elisoccorso per velocizzare il trasferimento in ospedale. Ma i medici, nonostante il tentativo di rianimare la turista 44enne, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Per il marito, invece, è stato disposto il trasferimento d'urgenza in ospedale.