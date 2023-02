Sabato 4 Febbraio 2023, 22:31

Nuovo processo per Adriano Panzironi, il guru inventore del regime alimentare “Life 120” che promette di far vivere fino a 120 anni. Il 50enne romano, già imputato davanti al Tribunale monocratico di Roma per aver esercitato la professione medica senza abilitazione, questa volta è accusato di diffamazione. La prima udienza si è tenuta lo scorso primo febbraio, nell’aula 21 del palazzo di giustizia della Capitale, davanti al pubblico ministero Mario Pesci.

Dieta tv del guru Panzironi bocciata dal Tar: «È dannosa per la salute». Prometteva di allungare la vita fino a 120 anni

I fatti contestati risalgono al 30 giugno 2019. Panzironi era intervenuto in una convention da lui stesso organizzata nell’impianto sportivo del Palaeur, davanti a migliaia di persone. Dopo aver diffuso su dei maxi schermi un’intervista rilasciata dal professore ordinario di Endocrinologia dell’Università di Verona, Enzo Bonora, sui rapporti tra alcuni cibi e il diabete, «ne offendeva l’onore e la reputazione professionale - si legge nel capo di imputazione - descrivendolo all’uditorio (peraltro senza possedere alcuna competenza medica o titolo di sorta per potersi esprimere sull’argomento) come persona inadeguata e incapace».

In particolare, diceva davanti al pubblico: «Io rimango esterrefatto, perché immaginare un professore, che ha studiato tanti anni, che ha visitato magari per 20, 30 anni i propri pazienti; questo professore continua a consigliare l’alimentazione sbagliata. Senza rendersi conto che proprio i suoi consigli stanno facendo andare a morire le persone. Beh, questo mi sembra assolutamente assurdo». Una stoccata finale altamente diffamatoria, che ha portato il diabetologo Bonora a denunciare Adriano Panzironi.

«CONSIGLI CRIMINALI»

Ma non è stato solo il professore a rivolgersi alle forze dell’ordine. Il guru, infatti, avrebbe «offeso l’onore e la reputazione» anche dell’Associazione medici diabetologi e della Società italiana di diabetologia, che nell’udienza del primo febbraio si sono costituite parte civile nel processo, insieme a Bonora. Sempre nell’ambito della convention organizzata al Palaeur, «con lo scopo di divulgare il proprio pensiero scientifico di alimentazione e di somministrare diete e integratori», Panzironi ha detto davanti alle migliaia di suoi “seguaci”: «La cosa più grave sono i consigli alimentari che danno i diabetologi ai propri pazienti. Credo che siano proprio consigli criminali, quando parliamo di alimentazione».

E poi proseguiva con l’invettiva: «In Italia ci sono 5 milioni di diabetici. Pensate quanti diabetologi seguono 5 milioni di persone... ve lo immaginate? Se questi un domani seguissero tutte “Life 120”, quale sarebbe il numero di diabetologi che continuerebbe a fare il suo mestiere? Fatevi questa domanda».

La domanda da porsi è un’altra, in realtà: come un imprenditore possa dare consigli più preziosi di quelli di un medico. Le regole per una vita centenaria, secondo il guru, sarebbero queste: niente carboidrati, latticini e frutta, uso assiduo di spezie e integratori di Omega3, amminoacidi e vitamine. Prevista anche una colazione salata in cui è consigliata l’assunzione di carne di maiale. Si parla persino di un digiuno di 5 giorni ogni tre mesi di dieta, in cui si può assumere solo tè, acqua ed integratori. Nel suo libro “Vivere fino a 120 anni” è presente anche una piramide alimentare che indica i cibi da non mangiare.