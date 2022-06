Adriano Panatta al Filming Italy Sardegna Festival: «Gli attori non sono credibili»

Venerdì 17 Giugno 2022, 13:19

Il cinema imita l’arte, ma forse non in maniera perfetta, parola del campione di tennis Adriano Panatta, che non si risparmia mentre lo intervistiamo al Filming Italy Sardegna Festival: «Gli attori non sono credibili. Ho visto il film su Borg e McEnroe, e lasciatemelo dire ma si, quel ragazzo danese che interpreta Borg che è veramente bravissimo, anche per come ha studiato le espressioni, ma l’attore che interpreta McEnroe non c’entrava proprio niente. Si John era pazzerello, ma non così. John McEnroe era un’altra cosa», ma il problema non sono gli attori per Panatta, è lo sport in generale: «Io credo che lo sport sia la cosa più difficile da adattare al cinema, perché se il protagonista è un attore come normalmente è in qualsiasi film, come sportivo non è credibile, perché si vede dai gesti che non è un professionista. Il tennis poi è molto difficile da esportare sugli schermi, quindi sarebbe meglio evitare».

(Servizio a cura di Eva Carducci)

Billy Burke al Filming Italy Sardegna Festival: «Twilight mi ha cambiato la vita»