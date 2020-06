Adriana Volpe e la prova della crisi col marito, la risposta del consorte gela tutti

Continuano i rumors secondo cui tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli ci sia aria di crisi. Da quando la conduttrice è entrata nella casa del Grande Fratello Vip sembrano cambiate molte cose e gli equilibri familiari appaiono sempre più delicati. La risposta che ha dato Parli a una follower su Instagram sui motivi che lo terrebbero lontano dalla moglie e dalla figlia Giselle ha gelato un po' tutti.

Elena Santarelli, gaffe in diretta a Italia Sì con Raimondo Todaro: «So che tu...»

La fan gli aveva chiesto perché non fosse a casa con la sua famiglia. «Gira la domanda a lei», ha risposto Parli. Una replica di poche parole, ma che è sembrata un po' pesante. Pochi giorni fa, Adriana Volpe confermava al magazine 'Chi' di aver trascorso un momento difficile con il marito, salvo poi portare tutta la famiglia alla festa di Fabio Testi e mettere a tacere il gossip. La crisi, tuttavia, non sarebbe completamente rientrata.

La coppia ha vissuto a distanza per molto tempo. Prima la permanenza nella casa più spiata d'Italia di Adriana, poi il lockdown in Svizzera di Roberto. Adesso che per la Volpe la vita professionale ha avuto un nuovo slancio, si teme che quella privata abbia avuto ripercussioni.

Ultimo aggiornamento: 21:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA