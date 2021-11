Sabato 13 Novembre 2021, 15:15

Adele ormai ci ha abituato ai racconti della sua vita personale, compresi gli amori della sua vita e il dolore, che traspone poi nei suoi testi e nella sua musica (presto sono diventati il contenuto di 4 album incisi in studio).

Ora, a pochi giorni dall’uscita del quarto album, 30, la cantautrice sta iniziando una nuova storia d’amore con l’agente sportivo Rich Paul, che rappresenta la superstar del basket, LeBron James.

Adele presenta "30", nuovo album dopo sei anni di silenzio: «Oggi non ho più paura della solitudine»

Adele, svelati i brani del nuovo album: «Racconto di quando uscivo a ubriacarmi nei pub»



Durante una nuova intervista con Rolling Stone, Adele infatti ha descritto la sua relazione con Paul come la più «incredibile, aperta e semplice» che abbia mai avuto. La cantante (nata Adele Laurie Blue Adkins) e Paul si frequentano solo dall’estate scorsa, ma si conoscono da un po’ di tempo.

Inizialmente non si sono piaciuti quando si sono incontrati per la prima volta sulla pista da ballo alla festa di compleanno di un amico comune anni fa. Ma adesso Adele e Paul hanno ufficializzato la loro relazione e sono inseparabili.

Il coming out la scorsa estate

Hanno mostrato il loro amore, sotto gli occhi di tutto il mondo, quando hanno partecipato alle finali NBA in coppia a luglio, e di nuovo alla festa di compleanno della moglie di LeBron James lo scorso agosto.

La loro storia è diventata ufficiale su Instagram dove la cantante e ha condiviso una foto di sè abbracciata teneramente a Paul, che come detto rappresenta un certo numero di atleti famosi ed è il fondatore di Klutch Sports.

Più di recente, la coppia ha avuto un appuntamento serale per l’apertura della stagione dei Los Angeles Lakers contro Steph Curry e i Golden State allo Staples Center di Los Angeles il 19 ottobre. Adele si è trovata abbastanza a suo agio anche a presentare Paul a suo figlio di nove anni, Angelo, che lei ha avuto con il suo ex marito, Simon Konecki. L’ex coppia è stata legata sentimentalmente per la prima volta a metà del 2011 e alla fine si è sposata e si è separata nel 2018.

In un’altra intervista, con Vogue all’inizio di ottobre, Adele ha anche affermato che la loro unione ha avuto un impatto positivo sul suo benessere: «Non mi sento ansiosa o nervosa o esausta», ha spiegato, aggiungendo: «È esattamente l’opposto. È un amore selvaggio».

Come il suo nuovo album 30, i suoi tre precedenti album in studio: 19 (2008), 21 (2011) e 25 (2015), prendono tutti il nome dall’età della cantante durante la sua scrittura e produzione. Fondamentalmente, Adele voleva sottolineare che i testi erano un riflesso della sua vita e del suo stato d’animo a una certa età.

Il suo ultimo lp, 30, che uscirà il 19 novembre, la vedrà con lo spirito e il fisico di una trentenne. Con un fatturato di oltre 120 milioni di dischi, Adele è considerata tra gli artisti musicali più venduti al mondo.