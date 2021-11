Adele, la gaffe del giornalista durante l'intervista: «Non ho ascoltato il tuo album»: la Sony vieta di mandarla in onda

Matt Doran, un giornalista che lavora per Channel 7, è volato a Londra con una troupe per intervistare Adele per la sua unica intervista australiana prima dell'uscita del suo nuovo album, 30. Ma dopo aver ammesso di non aver ascoltato l'album, Sony ha trattenuto il filmato dell'intervista. Doran si è scusato e ha detto di aver perso un'e-mail con una copia in anteprima delle canzoni. «È stata una svista, ma non un affronto deliberato», ha detto al quotidiano australiano. «Questa è l'e-mail più importante che mi sia mai sfuggita».Ha smentito le notizie che era stato sospeso da Channel 7. I media australiani hanno riferito che il viaggio di Doran con due colleghi a Londra faceva parte di un pacchetto di diritti che era costato alla rete A $ 1 milione (£ 500.000; $ 700.000).

Dopo aver effettuato l'intervista, si dice che Adele abbia chiesto a Doran se avesse ascoltato il suo album - e lui ha detto di no. Il Daily Telegraph ha riferito che Adele si è ritenuta offesa dall'ammissione di Doran di non aver ascoltato il suo nuovo album 30, e la sua casa discografica ha esercitato il diritto di concedere l'intervista, lasciando Seven senza filmati da un'intervista organizzata come parte di un un affare da 1 milione di dollari che includeva i diritti locali per mandare in onda lo speciale del concerto One Night Only del cantante.