Me contro te, fine dei giochi. O forse sarebbe meglio dirla all'inglese, "end game", per citare l'omonimo film della Marvel sulle cui orme si sono messi gli ormai trentenni youtuber Luigi Calagna e Sofia Scalia, che con l'ultimo film della saga, Me Contro Te Il Film Operazione Spie annunciano di voler «chiudere un ciclo». Quello narrativo - la battaglia contro l'arcicattivo dalla pelle blu, Signor S. - e quello esistenziale, o di carriera. La coppia creativa, insieme da dieci anni ed entro l'anno all'altare, sente il bisogno di «nuovi traguardi».

IL FUTURO

Non necessariamente al cinema, dove pure sono stati campioni d'incassi (David dello spettatore nel 2022 con Me contro Te Il Film Il Mistero della Scuola Incantata) o su piattaforma (Me contro te - La famiglia reale, su Prime Video), ma piuttosto nella musica: il prossimo impegno per loro è il tour dello spettacolo dal vivo per i dieci anni di attività. «Continueremo con i concerti, abbiamo tante idee», racconta Scalia, 27 anni. «La musica è sempre stata la nostra più grande passione, non ci consideriamo attori».

LA SORPRESA

Ed è proprio la musica la più grande sorpresa dell'ultimo film, sempre con la regia di Gianluca Leuzzi: cinque le canzoni presenti nei 98 minuti di commedia, tra cui un brano firmato per la prima volta da Paolo Jannacci. «Volevamo una canzone jazz per il cattivo, e il nome di Paolo ci è subito venuto in mente», spiega Calagna, 31 anni. Ma alla maggiore consistenza musicale del film, «piu vicino al musical degli altri della saga» dice il regista, si accompagna anche un approccio leggermente diverso al racconto. Restano tutte le caratteristiche che hanno funzionato per anni nei video di Sofì e Luì su YouTube, dove viaggiano sui 6,7 milioni di iscritti - i colori accesi, la recitazione sopra le righe, il sonoro da cartoon: tutto finito anche nella parodia di Fiorello e Biggio a Viva Rai2! - ma fioccano le citazioni. Si cita la Marvel, con il riferimento al Film Endgame nel finale, Mazinga (l'arma di distruzione del supercattivo è una culturista gigante, la vera body builder Laura Valletta, che spara raggi laser dagli occhi), il Gandalf del Signore degli Anelli, le Winx del patron Iginio Straffi (la Colorado, che produce, è sua), i balletti di Fortnite e TikTok. Oltre al film anni Ottanta Ritorno al futuro, con il viaggio della coppia negli anni Novanta, per prevenire un caso di bullismo.

Adele Bonolis, figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, tra i protagonisti del nuovo film dei Me contro Te. (Messaggero) — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 31, 2024

«Gli anni Novanta li abbiamo scelti pensando, questa volta, anche ai genitori che portano i figli al cinema», spiega il regista. «Gli adolescenti di quegli anni sono loro: con questo ultimo film vogliamo allargare il nostro pubblico. Prima di noi, la saga per ragazzi più longeva d'Italia era Fantaghirò (in onda su Mediaset negli anni Ottanta, ndr)». Al cinema da oggi, il film registra anche l'esordio di una figlia d'arte, Adele Virginia Bonolis, quindicenne figlia del conduttore e di Sonia Bruganelli, nel ruolo di Marta - la ragazza per cui il supercattivo si prende una cotta da adolescente. Comunque vada, è nata una stella. Un'altra.