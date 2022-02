Achille Lauro all'Eurovision: «Opportunità per regalare alla mia musica un palco internazionale»

Lunedì 21 Febbraio 2022, 09:02

Achille Lauro ha vinto - come del resto stabilivano i pronostici - Una voce per San Marino, ottenendo così l'accesso all’Eurovision Song Contest 2022. La canzone che Achille Lauro porterà sul palco dell'Eurovision è Stripper. L'artista ha celebrato questo traguardo sui propri social network. Ecco le sue parole. «Parteciperò all’Eurovision2022 con il brano STRIPPER. - scrive Achille Lauro - Una grande opportunità per regalare alla mia musica e alle mie performance un palcoscenico di livello internazionale. Grazie di cuore a San Marino, l’antica terra della libertà, per avermi invitato alla primissima edizione del suo festival e aver reso possibile tutto ciò».

