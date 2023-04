Achille Costacurta, il figlio di Martina Colombari denunciato chiede scusa alla polizia: la dipendenza dai social e lo psicologo, chi è il 18enne

Una notte folle a Milano, la sfuriata su un taxi, l'arrivo dei poliziotti e un pugno centrato in faccia a un agente che gli è valso una denuncia a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari con cui ha partecipato alla trasmissione Pechino Express e dell'ex calciatore Billy Costacurta, torna a far parlare di sè. Ma stavolta la tv non c'entra niente.

Achille Costacurta, il figlio di Martina Colombari attacca Fedez: «Da bambino era il mio idolo ma rifiutò una foto con me»

Le scuse sui social

L'altra sera il giovane, figlio della showgirl e dell'ex calciatore Billy Costacurta, si è reso protagonista di un brutto episodio di cronaca durante una serata a Milano. Achille avrebbe dato un pugno al volto a un vigile intervenuto a seguito di una sua sfuriata su un taxi. L'aggressione ha avuto come conseguenza una denuncia a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo, 18 anni, si è poi scusato sui social con una storia in cui ha taggato la polizia. E proprio sui social è stato sommerso dalla critiche.

Solo una settimana fa Achille e sua madre erano usciti dal reality show Pechino Express dove avevano partecipato insieme come coppia. Durante le ultime puntate del programma, il ragazzo, 18 anni, aveva manifestato episodi di rabbia e gestione della tensione che la madre era riuscita a contenere con difficoltà. Mamma Martina non aveva mai nascosto i problemi di gestione di un figlio adolescente: «Achille fa dannare e fa urlare ma fa anche ridere - dichiarava qualche tempo fa - Ha i problemi di tutti i 18enni, ovvero quello di svegliarsi al mattino, o il problema che non ti manda un messaggio quando torna a casa tardi e tu ti svegli e dici ‘sarà tornato? Dormirà a casa della fidanzata? Dell’amico? Dove sarà?».

Cosa è successo

Martedì notte, poco dopo le 23, Achille sale su un taxi in zona Tortona, uno dei quartieri con più eventi per il Fuori Salone a Milano. Fin da subito appare agitato e dà in escandescenze. Il tassista non riesce a calmarlo e scende dall’auto, mentre Costacurta jr. rimane a bordo. Il conducente del taxi nota una pattuglia della polizia municipale in via Savona e si avvicina per chiedere aiuto. Il tassista avrebbe detto ai vigili che il passeggero stava danneggiando il suo veicolo e che urlava frasi senza senso; qualcuno l'avrebbe visto anche lanciare accessori griffati dai finestrini. Gli agenti riescono ad aprire la portiera, ma la risposta del diciottenne è un cazzotto che colpisce vicino a un occhio un agente. A quel punto Achille viene bloccato e portato nella sede del Radiomobile di via Custodi, all’Ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale. In accordo con il pm di turno viene solo indagato. All’alba è affidato al padre, arrivato per riaccompagnarlo a casa.

Achille e la dipendenza dai social

Classe 2004, Achille Costacurta è l’unico figlio dell’ex Miss Italia e del noto ex calciatore. Nonostante l’incredibile notorietà dei genitori, il giovane ha vissuto la sua vita lontano dalle luci dei riflettori. La fama per lui è arrivata di recente, quando ha deciso di mettersi in gioco a Pechino Express insieme alla mamma Martina Colombari. Oggi la famiglia Colombari-Costacurta appare più unita che mai, ma Achille ha vissuto momenti difficili. A raccontarlo è stato proprio il ragazzo che al settimanale DiPiù raccontò della sua dipendenza dal telefonino e dai social network. Il figlio di Martina Colombari confessò di esserne uscito grazie all’aiuto dei suoi genitori. Mamma Martina e papà Billy, infatti, gli sono stati molto vicino e ad oggi il loro rapporto è di gran lunga migliorato.

Lo psicologo

Il ragazzo, come molti coetanei, sembra aver affrontato un periodo difficile anche durante il lockdown. Nel 2021 i genitori hanno raccontato di aver affrontato un percorso con uno psicologo a causa delle continue liti con il figlio: «Il Covid ha rotto gli equilibri, ha stravolto la routine della famiglia - aveva raccontato la Colombari proprio al Messaggero - I problemi più grandi, in casa, fin dall'inizio erano legati soprattutto alla didattica a distanza: ogni scusa era buona per spegnere la telecamera. La merenda, una pausa, una sigaretta». Dopo continue liti, la coppia aveva deciso di rivolgersi ad un esperto: «Le litigate più grosse con mio figlio le ho fatte quando provavo a seguirlo con i compiti - spiegava ancora l'ex Miss Italia - etichettandogli persino i libri. Noi ci siamo fatti aiutare da una psicologa che si occupa di genitorialità. Lo dico serenamente: chiedere aiuto non è un atto di debolezza, ma di grande amore per i propri figli». Aggiungendo: «Billy è un bravissimo papà. Mi appoggio a lui per farmi forza. Se io dico che secondo me abbiamo sbagliato, lui mi corregge: non abbiamo sbagliato, ci abbiamo provato. Abbiamo dato fiducia e libertà a nostro figlio, sta a lui gestirla».