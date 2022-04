Abramovich che fine ha fatto? La pressione delle sanzioni Usa e il suo ruolo tra Putin e Zelensky

Perché non si sente più parlare di Roman Abramovich? L'ex proprietario del Chelsea è stato uno degli uomini al centro dei colloqui di pace tra Ucraina e Russia nella sua fase più iniziale. Da qualche giorno, però, non c'è più traccia dei suoi tentativi: gli ultimi risalgono a fine marzo, quando intervenne in prima persona (con tanto di foto a Istanbul), al quale fecero seguito le voci su un possibie avvelenamento. E più di recente la visita a Kiev dieci giorni fa cercando di far ripartire i dialoghi tra Ucraina e Mosca, bloccati dopo le atrocità russe nelle città di Bucha ma non solo. La visita, smentita poi dal portavoce ma confermata da fonti ben informate a Bloomberg, avrebbe avuto come obiettivo quello di rilanciare appunto i negoziati. Il miliardario russo, che un legame di lunga data con Vladimir Putin, ha agito come mediatore sin dall'inizio della guerra su richiesta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

APPROFONDIMENTI IL REPORT Quanto hanno perso i miliardari russi LE PROPRIETA' Putin quanto guadagna? MONDO Foto OLIGARCHI Abramovich, congelati beni per 7 miliardi di dollari nel... IL CASO Abramovich, il sushi arriva in jet privato per 40mila sterline:... LA STORIA Abramovich ha chiesto in prestito un milione di dollari ciascuno... IL FOCUS Putin, perché gli oligarchi non lo tradiscono? Il fattore...

Abramovich (7,6 miliardi), Mordasov e gli altri: quanto hanno perso per la guerra i miliardari russi? I conti di Forbes

Il ruolo di Abramovich e il pericolo sanzioni

Adesso però anche lui, salvato dalle sanzioni di Washington proprio perché uomo-collante tra le delegazioni, è a rischio: se i suoi tentativi non dovessero andare a buon fine, le sanzioni verrebbero estese anche a lui a causa del mancato risultato al tavolo delle trattative. I suoi conti sono stati congelati, tanto che Page Six, sempre ben informata sui fatti di Hollywood e dintorni, aveva raccontato di richieste di prestito ai suoi amici americani per far fronte ai circa 700mila dollari a settimana (necessari a pagare solo per il suo personale). Un tentativo non andato a buon fine che non ha reso più semplici le sue ultime settimane.

Le richieste di Kiev e Mosca

Ma Abramovich, raccontano fonti informate, non si dà per vinto nonostante le ultime reazioni ufficiali dal Cremlino e da Kiev siano tutt'altro che ottimistiche. Secondo Kiev, le ultime stragi (tra cui Bucha) hanno inasprito il tavolo, per Putin l'Ucraina non sta più trattando seriamente. E ha imposto le condizioni, che poi sono quelle ormai conosciute del riconoscimento della Crimea e del Donbass. Gli ucraini dal canto loro, complici le vittorie sui campi di battaglia, non sono disposti a fare concessioni. Per questo il ruolo di Abramovich, ancor di più nei prossimi giorni, sarà decisivo. Anche per il suo patrimonio.