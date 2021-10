Venerdì 15 Ottobre 2021, 05:01

Norme certe e compatibili per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, un piano colore e l'istituzione della Ztl. E' questa la ricetta del candidato sindaco Sergio Di Raimo per il centro storico, in continuità con quanto avviato nella precedente amministrazione comunale. Per l'antagonista Lidano Lucidi, invece, occorre in primo luogo uscire «dal degrado in cui versa la parte antica del paese, investendo maggiormente per un servizio di raccolta differenziata più efficiente, rimuovendo le brutture e fare tutta una serie di micro-interventi evitando di lanciarsi in progetti calati dall'alto».

SERGIO DI RAIMO

Nel suo programma, Di Raimo sottolinea come l'aspetto urbanistico medievale a chiocciola, con strade e vicoli che culminano nelle due piazze centrali, dei Leoni e De Magistris, costituisca la caratteristica che resta impressa al visitatore: «Norme rigide, certe, compatibili con il modello e i materiali esistenti, consentiranno agli imprenditori e artigiani locali di svolgere lavori di ripristino, di restauro, di demolizione e ricostruzione. Sarà necessaria l'adozione del piano colore con il rifacimento delle facciate delle abitazioni attraverso protocolli di intesa con le imprese a prezzi agevolati». «L'amministrazione da me guidata ha aggiunto - si era già fatta promotrice della chiusura del centro storico al traffico tramite la Ztl, sarà pertanto indispensabile definire un nuovo modello di viabilità concordato con i residenti». Di ieri le parole di sostegno di Nicola Zingaretti: «Esprimiamo il nostro sostegno al candidato del Pd e della coalizione di centrosinistra Sergio Di Raimo, facendo appello all'unità delle forze e dei soggetti politici e civici appartenenti al fronte progressista, democratico e antisovranista. Abbiamo ancora strada da percorrere insieme per far cogliere a Sezze e a tutto il territorio le importanti possibilità di sviluppo dei prossimi anni».

LIDANO LUCIDI

Per rilanciare il centro storico occorre, secondo Lucidi, intervenire da subito con piccoli ritocchi, come ad esempio la risistemazione di alcuni selciati, oltre che garantire una sistematica pulizia di strade e piazze: «L'obiettivo è rendere più attraente il cuore del paese in modo tale da favorire investimenti in attività commerciali o in ristrutturazione di immobili per la realizzazione di B&B, dal momento che viviamo un epoca di turismo mordi e fuggi e che in questo ambito i centri storici sono mete predilette». In quanto all'istituzione di una zona a traffico limitato, Lucidi afferma di essere favorevole a patto che vi sia condivisione con residenti e commercianti e che si faccia una sperimentazione seria per sei mesi, al termine della quale valutare i risultati ed eventuali migliorie: «I tentativi finora fatti a Sezze non hanno avuto alcun esito, perché oltre al divieto di transito non si è andati oltre consentendo alle auto di passare lo stesso. Il Comune ci ha fatto solo brutte figure». Il progetto di rilancio di Lucidi passa anche attraverso un censimento del centro storico per conoscere l'effettivo utilizzo degli immobili.

Rita Cammarone

