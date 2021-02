© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CHIUSURADa roccaforte rossa ideologica del Novecento a zona rossa per Covid dei giorni nostri. Così da ieri mattina il piccolo comune di Roccagorga, che conta 4.500 residenti, è tornato a fare i conti con un picco di contagi. A causa dell'impennata dei positivi registrati negli ultimi giorni, gli accessi al paese sono stati blindati e resteranno tali fino a fine mese, presidiati dalle forze dell'ordine che controllano chi viene e chi va perché il transito è consentito soltanto per comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute, come disposto dall'ordinanza di istituzione della zona rossa, firmata dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti domenica in tarda serata.I LAVORATORIMa la maggior parte dei cittadini di Roccagorga, in età lavorativa, ieri mattina quei varchi li ha oltrepassati. Appunto, per andare a lavorare. Un vero e proprio esodo, interamente regolare. Lo dicono i documenti, le autocertificazioni, i tesserini mostrati alle pattuglie di turno. E allora ci si chiede quale potrà essere l'efficacia di questa zona rossa, le cui disposizioni gravano soprattutto su anziani, bambini e casalinghe costretti a casa, condividendo però spazi comuni con i propri congiunti liberi di andare e tornare al lavoro, con al seguito il rischio contagio da e per Roccagorga. Ma tant'è. «Mia moglie è già andata al lavoro ha commentato un giovane uomo di Roccagorga -. Io prenderò il treno alle 14, perché lavoro a Roma. Entrambi prendiamo il treno e la metropolitana. E credo che questo sia più rischioso che circolare per le strade di Roccagorga, ma siamo persone responsabili e faremo di tutto per preservare la nostra salute e quella degli altri».I TRASPORTIPer la garanzia del diritto agli spostamenti, motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute, il servizio di trasporto Cotral resta inalterato. La decisione è stata assunta dopo un confronto con la Questura. I passeggeri sui pullman del trasporto pubblico, da e per Roccagorga, saranno sottoposti a controllo così come chi si sposta con mezzi privati e dovranno comprovare i motivi consentiti dall'ordinanza regionale. Ma almeno gli autobus saranno meno affollati, visto che i ragazzi delle scuole superiori i cui istituti si trovano fuori comune da ieri sono di nuovo in casa alle rese con la Dad.Fatta eccezione dei negozi di generi alimentari e di prima necessità, i negozi a Roccagorga hanno dovuto abbassare la serranda. Per la riapertura se ne riparla a marzo, come disposto dall'ordinanza di Zingaretti e del sindaco Nancy Piccaro. Oggi, martedì, niente mercato settimanale, a meno che gli ambulanti di frutta e verdura, di salumi e formaggi e quanto altro consentito decidano lo stesso di aprire il proprio banco in pieno centro storico. Ai bar e ristoranti sono consentiti i soli servizi di asporto e consegna a domicilio, «nel primo caso fino alle 18 e nel secondo caso fino alle 22», ha chiarito ieri la prima cittadina. A Roccagorga c'è molta gente riservata, che non ama esporsi, ma sottovoce borbotta segnalando che «forse si è lasciato correre troppo, con tutta quella gente in piazza, senza mascherine o con le mascherine indossate al posto della sciarpa, davanti al bar». «Adesso il bar è aperto solo per l'asporto, ma dico non era meglio fare qualche multa prima che si arrivasse a queste nuove disposizioni?», osserva una donna. Restando nell'ambito delle attività commerciali, ai gestori di tre esercizi in cui si gioca al 10elotto e 10elotto extra ieri è andato il plauso della sindaca Piccaro: «Di loro iniziativa hanno deciso di spegnere i terminali, per evitare che ci siano assembramenti nel bar e nei tabacchi aspettando la visualizzazione del risultato. Per questo li ringrazio». Il sindaco Piccaro, ieri mattina ha disposto la chiusura del cimitero, prevedendone l'apertura al solo fine di consentire eventuali riti funebri e tumulazioni. «Il provvedimento spiega va nella direzione della riduzione delle occasioni di assembramento».LE VACCINAZIONILa Asl, ieri mattina, ha sospeso i richiami vaccinali dei bambini previsti a Roccagorga per la giornata di venerdì e del prossimo 26 febbraio, mentre ha confermato gli appuntamenti per le prime vaccinazioni da effettuarsi a Priverno. Ripartono invece i tamponi covid a tappeto: sono già oltre 400 i prenotati. Il 20 febbraio si comincerà anche lo screenin per i ragazzi tra i 20 e i 24 anni.I VARCHIQuattro i varchi di accesso al paese aperti da ieri mattina, ma da oggi resteranno due: quello in direzione di Sezze, e quello in direzione di Maenza, mentre quelli verso Priverno e via della Pace in località i Prati verranno definitivamente chiusi e si dovrà utilizzare solo i primi due. Il servizio di presidio e pattugliamento è affidato ai diversi corpi delle forze dell'ordine e dalla Polizia Locale. I carabinieri della locale stazione e gli agenti della Polizia Locale, inoltre, controllano il territorio all'interno della zona rossa. In campo anche i volontari della Protezione civile per l'assistenza alla popolazione.Rita Cammarone