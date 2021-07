Domenica 25 Luglio 2021, 05:01

I CONTROLLI

Velocità, mancato uso delle cinture di sicurezza, guida con il cellulare in mano e non ultime anche per pericolosità, la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e in stato di ebbrezza alcolica, sono tra le più frequenti sanzioni che vengono elevate dalla polizia stradale sulle grandi arterie e, più in generale, dalle forze dell'ordine.

Anche per questo fine settimana sono stati intensificati i controlli da parte della polizia stradale di Latina, che ha messo in campo tutto il personale anche dei di Aprilia, Terracina e Formia, con anche unità aggregate per i controlli più concentrati sul litorale sia in auto che in moto. Saranno effettuati posti di blocco con etilometro e servizi con il telelaser e l'autovelox. Annunciati controlli e verifiche e controlli anche sui mezzi pesanti e sugli autobus in transito, sia di tipo amministrativo che tecnico, come per esempio lo stato di usura dei pneumatici e delle parti meccaniche. Proprio ai bus e ai tir saranno riservati particolari controlli anche nell'ambito della campagna europea Truck & Bus e del programma Roadpol. I controlli sull'assicurazione saranno eseguiti attraverso lo street control, uno strumento che consente di verificare in tempo reale se un veicolo è assicurato e se ha effettuato la revisione periodica. «I mesi di luglio e agosto si caratterizzano come il periodo più critico. Partenze, rientri, spostamenti nei fine settimana rendono questi giorni a rischio per ciò che riguarda la circolazione stradale spiegano dalla Polstrada - In quest'ottica, il compartimento polizia stradale per il Lazio e l'Umbria ha emanato in regione una serie di disposizioni attuative di servizi finalizzati al controllo della legalità in materia di circolazione stradale. Controlli assidui e continui sono stati disposti per i veicoli che trasportano merci e passeggeri, soprattutto sulle tratte di grande percorrenza come la Pontina, l'Appia, la Monti Lepini e la Flacca, mentre ulteriori servizi sono stati programmati anche di notte in numero consistente sulle direttrici litoranee della provincia», con particolare attenzione a Latina lido, Sabaudia, Terracina, Gaeta e Formia. Le raccomandazioni sono sempre le stesse: rispettare il codice della strada ed in particolare evitare di bere alcolici prima di mettersi al volante; rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza; non utilizzare il cellulare mentre; usare sempre le cinture di sicurezza e i seggiolini per bambini; fare un check up al veicolo prima di mettersi in viaggio; evitare la guida nelle ore più calde della giornata.

Stefania Belmonte

