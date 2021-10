Venerdì 15 Ottobre 2021, 05:01

IL PROCESSO

Prima udienza ieri mattina del processo costola di Alba Pontina, quello relativo all'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Roma sul voto di scambio nella campagna elettorale dell'allora candidato sindaco Angelo Tripodi nelle elezioni amministrative del 2016 a Latina.

Sul banco degli imputati ci sono Angelo Morelli, Roberto Bergamo, imprenditore e capolista di una delle formazioni che sosteneva la corsa di Tripodi e Ismail El Ghayesh che, secondo l'accusa rappresentata dai sostituti procuratori Barbara Zuin e Luigia Spinelli, avrebbero promesso ad un numero imprecisato di persone la corresponsione di 30 euro per ciascun voto.

LE MINACCE

Ismail El Ghayesh finito in carcere per Alba Pontina è accusato di avere cercato di estorcere denaro a un ragazzo al quale aveva venduto cocaina minacciandolo. Poi lo avrebbe accompagnato personalmente al seggio elettorale n. 36 costringendolo ad esprimere la propria preferenza a favore del candidato sindaco Tripodi e di Bergamo al Consiglio comunale e chiedendo poi prova dell'avvenuto voto. Accusa sostenute dalle dichiarazioni dei penti Agostino Riccardo e Renato Pugliese oltre che dalla testimonianza di una persona che ha rivelato come gli fosse stato imposto di votare per un candidato della lista che sosteneva Orlando Tripodi, Roberto Bergamo appunto.

Il gruppo mostra le proprie capacità delinquenziali scriveva il giudice in riferimento al gruppo criminale dei Di Silvio protagonista dell'inchiesta Alba Pontina - estendendo la propria influenza nelle campagne elettorali. E' un testimone a raccontare come gli fosse stato imposto di votare per un candidato della lista che sosteneva Orlando Tripodi come sindaco nelle elezioni amministrative di Latina del giugno 2016. Appare evidente - continua - la violenza messa in atto dal candidato consigliere Bergamo avvalendosi dell'attività di un componente del gruppo criminale Morelli e come abbia promesso ad un numero indeterminato di elettori un compenso di 30 euro per ciascun voto espresso in suo favore.

LE RICHIESTE

Nell'udienza di ieri mattina il Tribunale presidente Morgigni, a latere Morselli e Trapuzzano ha recepito una serie di richieste del collegio difensivo composto dagli avvocati Alessia Vita, Italo Montini e Giancarlo Vitelli: questi ultimi in particolare, legali di Morelli, ha chiesto che venga citato come teste oltre agli altri anche l'esponente della Lega e attuale capogruppo in Consiglio regionale Angelo Orlando Tripodi: richiesta che il terzo collegio penale ha accolto. L'udienza è stata poi aggiornata al 7 aprile del prossimo anno. Nel processo il Comune di Latina si è costituito parte civile con l'avvocato Francesco Cavalcanti.

