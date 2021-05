26 Maggio 2021

LA STORIA

Un viaggio dentro un viaggio è quello che ha vissuto il pianista italo-turco Francesco Taskayali a bordo delle navi quarantena. Un'esperienza nata un po' per caso durante lo scorso lockdown, quando si è reinventato volontario della Croce Rossa. «I concerti erano fermi racconta e ho iniziato a fare pacchi e a distribuirli a chi ne aveva bisogno. Finché non ho letto di un annuncio in cui cercavano volontari per le navi quarantena. Credevo di non avere speranze e invece pochi giorni dopo sono partito».

Non c'era un piano: a Taskayali la nave per migranti incuriosiva e ricordava Istanbul. «Ho scoperto a bordo cosa fare: sono i volontari a gestire tutto, dai pasti alla distribuzione delle camere, alla sorveglianza fino all'assistenza sanitaria. Tutto a parte le manovre che spettano al comandante».

Un'organizzazione svizzera, che tocca le corde dell'anima soprattutto per chi si trova per la prima volta davanti a un mondo così diverso. «Lì hai a che fare con persone che camminano da cinque anni racconta il pianista di Latina -e lottano per un destino». Ma una cosa mancava ed era quella che ha colto dicendolo quasi sottovoce. «Il terzo giorno a bordo della Gnv Allegra ho scoperto che c'era un pianoforte. Così ho iniziato a fare quello che faccio sempre: l'ho tirato giù e ho iniziato a suonare. Il medico di bordo mi ha visto, mi ha preso da parte e mi ha detto che i volontari avevano bisogno di qualche momento di defaticamento perché quando c'è una missione ci sono ritmi serrati e ci vuole qualcosa per tenere psicologicamente su il morale. Mi ha chiesto di fare un concerto per i 25 volontari che lavoravano ogni giorno per i 600 migranti. Allora ho espresso il mio desiderio, che era quello di suonare per i migranti. La cosa è sembrata complicata e ho suonato solo per l'equipaggio».

IL RITORNO

Ma quando è tornato a Latina il tarlo è rimasto nella testa. «Bevevo il cappuccino e guardavo i ragazzi della mia età annoiarsi e parlare del nulla. Mi era rimasta impressa la scena di una bambina che correva da una parte e i genitori dall'altra con lo sguardo preoccupato di cosa sarebbe accaduto. Il papà che mi aveva detto che quello che desiderava era vedere la moglie dormire su un letto vero. Allora sarebbe stato felice. Solitamente non si parte di nuovo dopo così poco tempo, ma mi hanno concesso di tornare».

MUSICA IN ZONA ROSSA

Ma questa volta Taskayali voleva suonare per i migranti. «Ho fatto il primo concerto per migranti della zona rossa positivi al Covid. Ero separato da loro da una transenna e ho detto solo: questo è per voi. Per la prima volta sulla nave non c'era solo il rumore assordante del motore, ma Chopin, Caruso e anche i miei brani».

Questo secondo viaggio è stato anche quello in cui Taskayali ha conosciuto un ragazzo di 15 anni del Mali orfano e torturato. Lo ha vestito e preparato per andare in ospedale, ma quando è tornato in Italia ha scoperto che non ce l'ha fatta. «Avevo iniziato a scrivere un brano per lui e non sono mai più riuscito a finirlo».

Nonostante tutto, c'è stata una terza volta. E ormai la voce che suonasse per i migranti si era sparsa. Anche un giornalista del New York Times ha voluto seguirlo e documentare il tutto e ora anche Massimo Gramellini ha raccontato la sua storia. «Questa volta ho portato la tastiera, così da riuscire a suonare in tutti i posti della nave. Ero vestito con l'equipaggiamento anti Covid e accanto a me c'erano bambini che ballavano e donne che mi accerchiavano. Ho capito che la musica è un linguaggio universale: c'erano persone che parlavano arabo a cui non potevo dire neanche come stai ma che hanno capito tutto quando suonavo. Se ritornerò non lo so, perché non so cosa ritroverei. Mi sono interrogato, però, su cosa è una casa e la mia risposta è che è un porto sicuro, come per me è la musica».

Bianca Francavilla

