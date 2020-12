© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTALTOAiuti alle aziende del territorio dal Comune: Montalto dà il via al bando per erogare agevolazioni in regime de minimis, ovvero in deroga alle limitazioni europee sugli aiuti che violano le regole sulla concorrenza. Il percorso arriva dopo un tavolo di confronto con le associazioni di categoria e i commercianti, per studiare ulteriori aiuti per la ripresa dal Covid; e ieri l'amministrazione ha approvato l'avviso con i criteri per la concessione di agevolazioni alle imprese.«Con questa delibera di giunta commenta l'assessore al commercio Giovanni Corona chiudiamo l'iter procedurale dando il via all'importante misura che era stata già proposta dalla consigliera delegata Rita Goddi, poi approvata in consiglio comunale. Si tratta di un sostegno alle imprese, in regime de minimis, sul territorio comunale e alle start-up con sede e unità locale a Montalto, mediante due differenti tipi di agevolazioni: un bonus assunzioni e un contributo in conto capitale per nuove imprese costituite da giovani».All'interno del bando avranno maggiore punteggio le attività produttive con sede nel centro storico in primis; poi nelle zone artigianali e nelle restanti parti del territorio comunale. Questo per rilanciare l'economia cittadina investendo nel recupero dell'agglomerato storico del paese, oltre a incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro.«Il contributo spiega Corona inizialmente pensato per le start up costituite nell'anno 2019, è stato allargato anche a quelle costituite nel 2018 con lo scopo di dare una spinta maggiore visto il difficile momento che stiamo attraversando». Il bando, che nelle prossime ore sarà pubblicato sul sito dell'ente, prevede la presentazione delle domande via pec all'indirizzo suap.comune.montaltodicastro@legalmail.it entro il 12 febbraio 2021.© RIPRODUZIONE RISERVATA