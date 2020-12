L'EMERGENZA

Positivo al Covid-19, ha deciso di continuare ad assistere i propri pazienti. Naturalmente da remoto. A Celleno il medico di famiglia Roberto Bendini è tra i casi scoperti di recente. «Da qualche giorno, sintomatico, è in quarantena - spiega il sindaco Marco Bianchi - nella propria abitazione. Data la difficoltà nel reperire un professionista che garantisca una presenza in sua sostituzione, ha deciso di continuare a svolgere il proprio ruolo da casa». Significa che il numero di cellulare è diventato il suo stetoscopio: «Per ogni esigenza potremo contattarlo direttamente a mezzo telefono. Lui stesso provvederà, per i casi che richiederanno anche una visita di controllo, a rivolgersi a un suo sostituto», spiega il primo cittadino. Un medico in prima linea, quindi, nonostante la pandemia non lo abbia risparmiato. «Colgo l'occasione - continua Bianchi - per ringraziarlo vivamente per l'impegno che ha dimostrato in questo lungo periodo, esponendosi al rischio del contagio. A lui come a tutto il personale sanitario impegnato in questa battaglia, la nostra profonda stima e riconoscenza». Dall'ultimo bollettino di ieri c'è da segnalare che dopo settimane in cui il conteggio

