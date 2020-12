IL FOCUS

Cento morti in più rispetto alla media. A Viterbo, in questo 2020 funestato dal virus, il numero dei decessi sale a 1850. Di questi, almeno 60 hanno perso la vita a causa del coronavirus. Numeri che sconcertano, soprattutto se messi a confronto con quelli degli anni precedenti: nel 2019 l'anagrafe del capoluogo registrò 1769 morti e 1770 nel 2018.

L'incremento di questo 2020 è dovuto quasi tutto al virus, che ha colpito e messo fine a moltissime vite. Uomini e donne, anziani e non solo. Che ha causa della nuova emergenza sanitaria hanno smesso di essere parte di famiglie e della comunità viterbese. Secondo quanto registrato dagli uffici del Comune di piazza Fontana Grande, l'incremento maggiore è stato registrato durante la seconda ondata del virus, da novembre per la precisione. In pochissimi mesi sono stati 400 i morti di Viterbo. Facendo accelerare il conto e facendo salire l'asticella oltre 1800, dato che da anni non veniva toccato.

L'incidenza del Covid si è fatta sentire non solo nel capoluogo. Anche Montefiascone e Civita Castellana hanno registrato numerosi decessi causati dal virus: 24 per il primo e 13 per la cittadina della ceramica. L'Istat ha stimato che nel 2020, in Italia, il dato dei morti sarà compreso tra 674mila e 704mila. Nel 2019 il conto si fermò a 647mila.

«Bisogna continuare a stare attenti e rispettare le regole, il distanziamento e usare i presidi necessari - afferma l'assessore all'anagrafe comunale, Alessia Mancini - perché la situazione non si è normalizzata e i numeri dei decessi del degli ultimi due mesi del 2020 lo dimostrano». Che non è ancora il momento di sentirsi liberi lo ha affermato anche il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, durante la consegna del primo lotto di vaccini alla Asl di Viterbo: «Troppo presto per pensare che tutto sia finito - ha detto - e allora dobbiamo continuare a mantenere alta l'attenzione e rispettare tutti i divieti».

Nel Lazio i morti per Covid sono stati 3.576, in Italia oltre 72mila. Ieri, però, è stato anche il primo giorno, dopo settimane, in cui l'azienda sanitaria non ha registrato nessun decesso nel Viterbese, da Covid. Probabilmente è solo un dato isolato, ma ora per fermare la catena dei decessi c'è anche un'arma in più. La campagna di vaccinazione di massa è stata appena messa in moto.

Maria Letizia Riganelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA