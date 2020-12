© RIPRODUZIONE RISERVATA

I DATIOrdine pubblico, controllo del territorio e contrasto alla criminalità. L'anno 2020 della Questura di Viterbo è stato scandito dal Covid. «Le donne e gli uomini della polizia - afferma la Questura nel bilancio di fine anno - sono scesi in campo da marzo fino a oggi per contenere e limitare, in ogni modo, la diffusione del contagio. Allo stesso tempo siamo stati impegnati nella prevenzione e repressione dei reati, senza mai abbandonare il concetto di prossimità e la vicinanza ai cittadini».Nel 2020, secondo i dati della Questura, la maggior parte dei reati risultano in diminuzione. Sono state 47 le lesioni denunciate a differenza delle 81 del 2019; 45 le minacce a fronte delle 52 dello scorso anno; 418 i furti che nel 2019 erano stati 624. Poi 30 i reati connessi con gli stupefacenti in confronto ai 38 del 2019. In aumento, invece le truffe, le frodi informatiche e i delitti informatici. 940 le ordinanze e 26.000 le chiamate d'emergenza al 113. La sala operativa ha gestito oltre 2.900 chiamate, 653 delle quali per lite. Non mancano i successi della divisione anticrimine.«Nel 2020 - affermano - è stata eseguita la misura patrimoniale nei confronti di un esponente collegato a clan malavitosi, residente in provincia. Nell'ambito dell'operazione, condotta unitamente alla Guardia di finanza sono stati sequestrati diversi beni, tra i quali una villa con terreno, autovetture di lusso, motoveicoli, conti correnti, orologi Rolex e gioielli per una valore stimato di circa 500mila euro». Fondamentale nell'attività della Squadra Mobile la lotta allo spaccio delle sostanze stupefacenti ha consentito il sequestro di ingenti quantitativi di droga, tra i quali più di 4 kg di cocaina, 15 kg di marijuana e 3 kg di hashish.«A gennaio scorso sono state arrestate per estorsione e usura in concorso, per posto abusivo di arma da sparo e di strumento atto all'offesa due persone. La vittima aveva denunciato di aver accettato, in situazione di difficoltà economica, un prestito di denaro la cui somma, nel giro di poche ore, avrebbe dovuto essere restituita per un importo doppio». Gli investigatori della Mobile, fornendo alla vittima banconote con numero registrato da consegnare, dopo un delicato servizio di appostamento, hanno bloccato i due soggetti traendoli in arresto».Attività importante anche per la Digos «che ha assicurato la tutela dell'ordine pubblico». La Volante «ha svolto un'intensa attività per fronteggiare e contenere l'emergenza sanitaria», mentre la Stradale «ha messo in campo 2.296 pattuglie, controllato 2931 persone e 1051 veicoli, soccorrendo 2849 utenti su strada». Oltre al lavoro della Polfer di Viterbo e Orte.M.L.R.© RIPRODUZIONE RISERVATA