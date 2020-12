© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTALTOUn nuovo parco solare in arrivo nel Viterbese. Sono quelli firmati dalla Comal, società di Montalto specializzata del settore dell'impiantistica per produrre energia da fonte solare. La realizzazione di impianti fotovoltaici di grande potenza ha visto l'ok dopo che lo scorso 23 dicembre si sono perfezionai i contratti per tre impianti fotovoltaici nelle aree di Viterbo, Pontinia e Latina.Il primo accordo, del valore di oltre 19 milioni di euro, prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 75,5 megawatt nel territorio del capoluogo, «comprensivo della fornitura dei tracker, con l'utilizzo di tecnologia progettata e realizzata da Comal»,. spiegano dalla spa. I tempi di consegna sono entro il 15 aprile, per l'impianto entro agosto 2021. Il committente è un fondo di investimenti estero nel settore della green energy, mentre la formula contrattuale è quella del Engineering, procurement, construction management (Epc-M) e Operations and maintenance (O&m).La seconda commessa, del valore di oltre 3 milioni,vedrà la realizzazione di due impianti fotovoltaici di complessivi 12 Mw, ubicati nella provincia di Latina. I tempi di consegna dei tracker sono entro il 15 maggio e degli impianti entro la fine di ottobre 2021. Il committente è anche in questo caso un fondo di investimenti estero con stessa formula contrattuale.Per l'ad di Comal, Alfredo Balletti, i due contratti «sono motivo di grande soddisfazione per noi, in quanto sono i primi siglati dopo la quotazione in Borsa del 16 dicembre scorso. Quotazione con cui abbiamo comunicato al mercato che l'obiettivo principale era continuare nel percorso di crescita degli ultimi anni». I nuovi parchi fotovoltaici che saranno realizzati entro il 2021, spiega Balletti, «confermano l'interesse da parte degli investitori a sostenere questo tipo di tecnologia che sta vivendo una forte espansione in Italia e in Europa e che potrebbe subire un'accelerazione con l'approvazione del Recovery Fund, destinato ad aumentare gli investimenti nell'energia alternativa».