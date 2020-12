dei morti è andata avanti impietosa, non si è registrato alcun decesso. Sono invece 53 i nuovi casi accertati dalla Asl viterbese. Nessuno risulta collegato ai focolai scoppiati all'interno di conventi e monasteri, ma molti sono piuttosto emersi in ambiti familiari. Si conferma, insomma, il trend già registrato nelle ultime settimane per cui il virus si diffonde con molta facilità tra parenti. Da segnalare che uno dei 4 nuovi positivi scoperti a Bassano Romano riguarda un operatore che lavora nella rsa L'Assunta, dove già 24 tra ospiti e dipendenti erano risultati colpiti. I comuni più interessati nelle ultime 24 ore sono stati Viterbo con 12 test risultati positivi, Civita Castellana con 7 e Bagnoregio con 5. Continuano a salire i ricoveri: attualmente si trovano in ospedale per le conseguenze del Covid 117 pazienti, divisi tra la Terapia intensiva, Malattie infettive, la Medicina di Belcolle e di Montefiascone. In totale, i casi di positività dall'inizio della pandemia nella Tuscia salgono a 8.900.

Sul fronte dei vaccini, infine, il maltempo ha causato uno slittamento nella consegna delle dosi attese per ieri, ferme in Belgio per la neve. Dopo i primi 40 operatori sanitari coinvolti a Belcolle, per il prosieguo della campagna occorrerà aspettare le prossime ore.

Federica Lupino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

