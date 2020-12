LA COLLEZIONE

Magie di Natale nella mostra a Piazza Marcantoni, Civita Castellana: un presepe composto da oltre 110 pezzi scolpiti su pezzi di legno dei boschi dei Monti Cimini e delle campagne dell'Agro falisco. Uno spettacolo che lascia incantati i visitatori, di fronte ai personaggi realizzati dall'artista Novello Pastorelli, nativo di Carbognano. Sono stati scolpiti con mazzetta e scalpello attraverso anni di lavoro, su tronchi recuperati o regalati di olivo, castagno, noce, olmo, ciliegio, cerro, magnolia, pero selvatico, pino rosso e radica di olivo. Insomma, si tratta di legno a chilometri zero che viene rigenerato. Le altezze dei pastori, degli animali, delle piante, dei Re Magi e i personaggi come la Madonna o San Giuseppe, variano da trenta e settanta centimetri; sono impregnati con la cera per renderli più gradevoli alla vista.

Pastorelli ha iniziato a realizzare questo capolavoro d'arte, che si estende per oltre cento metri quadrati, dopo essere andato in pensione con i vigili del fuoco nel 1995. «Il giorno dopo la pensione racconta ho preso in mano uno scalpello e ho iniziato a realizzare quelli che mia madre in dialetto chiamava i tatocci. Anche perché sono uno che deve trovare sempre qualcosa da fare. Poi è diventata una bella esperienza, che mi regala soddisfazioni soprattutto quanto vedo i visitatori apprezzare il mio lavoro, chiedere informazioni e restare incuriositi da quanto hanno davanti. Soprattutto quando sono studenti. Sono un autodidatta e questo mi rende ancor più orgoglioso». Il suo laboratorio è all'aperto: «In pratica utilizzo lo spazio dell'orto sottolinea - vicino casa. La collezione è più ampia e comprende anche tanti crocifissi, piedistalli di lampade e tavoli, piccoli oggetti che rappresentano sempre opere religiose. Qualche mese fa ho regalato due leggii, uno alla parrocchia e l'altro al comune di Carbognano. dove mi hanno nominato cittadino onorario».

Ugo Baldi

