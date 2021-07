Sabato 24 Luglio 2021, 05:01

Una tradizione mediterranea, con qualche contaminazione giapponese, soprattutto nel modo di presentare e impiattare le portate. È questa l'arte culinaria di Giovanni D'Ecclesiis, chef del ristorante Il Vistamare, presso l'hotel Fogliano New Life alla Marina di Latina di Gianluca Boldreghini. D'Ecclesiis, nato a Gravina di Puglia, è cresciuto con gli chef Massimiliano Blasone e Heinz Beck. La sua è una cucina non prepotente, che mira a essere personale ma comprensibile, innovativa, ma senza dimenticare la tradizione, contaminata senza svilire la mediterraneità. Il ristorante propone un menù alla carta, oppure due menù degustazione: Blu da quattro portate e Oltremare da sette portate. Entrambi sono introdotti da piatti come Seppia oro nero, lavorata a tagliatella mentre il nero è trasformato in un cannolo di gelatina con foglia d'oro; Come una parmigiana e Culurgiones come un gyozo, in cui il gambero lavorato con salsa teriyaki è avvolto da un culurgiones. Piatti da assaporare con la vista, non solo con il palato, per l'accurata presentazione di cui D'Ecclesiis è capace, nella splendida e mediterranea cornice di una sala affacciata, quasi immersa, nel mare Tirreno.

An. Ap.

