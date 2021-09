Sabato 18 Settembre 2021, 05:03

Era già stato arrestato lo scorso mese di giugno, nella città di Sabaudia, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Si trovava dunque ancora ai domiciliari ma i suoi continui allontanamenti dall'abitazione e le violazioni degli obblighi imposti dalla detenzione gli hanno spalancato ora le porte del carcere di Frosinone. A finire di nuovo agli arresti, in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare, è stato il 30enne Francesco Corni. I poliziotti della squadra volante della questura di Latina hanno infatti accertato che l'uomo ha ripetutamente violato in questi mesi le prescrizioni che gli erano state imposte e hanno inviato una nuova informativa in procura che ha portato il tribunale di Latina a disporre a suo carico la custodia in carcere. Lo scorso aprile Corni era stato notato all'interno di un giardino comunale di Sabaudia, ma alla vista degli agenti si era subito dileguato a bordo della sua auto. Un atteggiamento che aveva inevitabilmente insospettito gli agenti portandoli a perlustrare l'area pubblica e a scoprire, a ridosso di un muretto, ben nascosto tra la vegetazione, un involucro che conteneva 180 grammi di cocaina da cui potevano essere ricavate 400 dosi. Le investigazioni successive avevano consentito la sua identificazione, facendo scattare più tardi una perquisizione in casa, dove erano stati trovati e sequestrati 80 grammi di hashish, per un totale di 350 dosi, oltre a materiale per taglio e confezionamento dello stupefacente e a un bilancino di precisione rinvenuti nel corso di un ulteriore blitz all'interno dei locali di una società di cui era amministratore.

