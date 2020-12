GAETA

Solidarietà dai vigili urbani di varie parti d'Italia ad un 41enne agente della polizia municipale di Gaeta che nei giorni scorsi, durante un servizio di controllo, è stato aggredito in Corso Italia, da un giovane commerciante di frutta egiziano. L'uomo era stato sorpreso senza mascherina anti-Covid ad occupare con la merce uno spazio pubblico non autorizzato sul marciapiede. In seguito all'aggressione, il vigile ha riportato una lesione ed è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari, che lo hanno giudicato guaribile in 12 giorni. L'aggressore egiziano è stato poi denunciato dalla polizia. La solidarietà è stata espressa dal gruppo social Il Fuori Coro, che raggruppa migliaia di agenti e ufficiali della Polizia Locale di tutta Italia, attraverso una lettera indirizzata, oltre che all'agente vittima dell'aggressione, anche ai vertici della Regione Lazio e dell'amministrazione comunale e della polizia locale di Gaeta.«Siamo uniti dalla passione per il nostro lavoro si legge nella missiva - per il quale promuoviamo iniziative e attività volte al riconoscimento della nostra categoria spesso sottostimata e poco apprezzata. Le cronache non riportano in maniera particolareggiata la dinamica degli eventi, rimane però il fatto che, ancora una volta, la Polizia Locale e chi la rappresenta sia stata presa a bersaglio da individui refrattari a qualsiasi rispetto, ordine e norma civica. La lista delle aggressioni è lunghissima ed anche la bella città di Gaeta non è stata esentata da questi atti di violenza ingiustificata e feroce. Siamo dunque solidali con il nostro collega che sappiamo far parte di un Comando sempre molto professionale e operativo, mentre per questo aggressore arrogante e violento possiamo invece provare solo biasimo per il suo assurdo comportamento e per la sua totale mancanza di regole e rispetto». «Rimane comunque la consapevolezza - conclude la lettera - di lavorare per il bene della comunità e per il buon ordine sociale, uno dei fondamentali pilastri sui quali si basa una società evoluta come la nostra».

