6 Marzo 2021

LA PROPOSTA

Un Consiglio comunale in cui analizzare l'episodio del video rap di alcuni adolescenti a sostegno di esponenti della criminalità a Latina, e fornire soluzioni per il disagio giovanile. La proposta, lanciata dal sindaco, Damiano Coletta, il 3 marzo nel corso del Comitato per l'ordine e la sicurezza in Prefettura, è stata comunicata ieri ai consiglieri, durante la seduta congiunta delle commissioni Pubblica istruzione e Politiche giovanili, alla presenza degli assessori Silvio Di Francia, Gianmarco Proietti e Cristina Leggio, questi ultimi due autori di una lettera aperta alla città. Nella seduta è stato esaminato l'episodio che, ha affermato il primo cittadino, «non può essere sottostimato, né sopravvalutato, ma esaminato nella sua gravità. Lo analizzeremo in Consiglio, perché la politica tutta deve sapersi muovere in maniera unanime nella capacità di individuare percorsi che diano una risposta». Secondo Coletta, «dal 2015, ovvero dall'inchiesta Don't touch in poi, c'è stato un progressivo scompaginamento di un sistema che aveva ramificazioni in vari ambiti: l'episodio, già circoscritto e di cui sono stati individuati i responsabili, potrebbe essere il segnale di debolezza di un sistema che non trova più interlocutori. Poi, spetta alla politica, capire perché venga espresso questo disagio in maniera criminogena, perché tale era la natura dei contenuti del video». Tra le risposte, Coletta ha citato anche il bando per la riqualificazione del quartiere Q4-Q5 e dell'area dei palazzoni, dove il video è stato girato, ma ha anche ricordato la «necessità di andare nelle scuole e individuare il disagio»; inoltre, «auspico che il Forum dei giovani riprenda il suo percorso». Gli assessori Proietti e Leggio hanno poi illustrato la lettera da loro firmata, in cui hanno evidenziato di «proporre una riflessione più generale sul rapporto con gli e le adolescenti, cercando di argomentare perché i giovani abbiano sempre ragione: gli adolescenti non ci chiedono di essere compresi, hanno bisogno di essere rispecchiati e di trovare, nella relazione con gli altri la possibilità di definirsi ed integrarsi»; secondo i due assessori, «ogni luogo educativo non deve essere il laboratorio per forgiare i giovani che gli adulti vorrebbero, ma dovrebbe essere uno spazio libero di elaborazione di sé. Per costruire una relazione educativa a fondamento della complessità democratica, dovremo necessariamente cambiare prospettiva, costruire un sistema deliberativo e non competitivo». Ampio il dibattito in commissione, con Nicoletta Zuliani (capogruppo del Pd, che ieri sera ha anche organizzato un incontro online con famiglie del quartiere) che ha affermato come «bisogna capire come poter agire su un vulnus educativo di una comunità che non riesce a prendersi cura delle ferite dei propri membri». Salvatore Antoci (Misto) ha portato la propria testimonianza, affermando che «due delle persone arrestate erano compagni dei miei figli, venivano a casa mia per le feste, immaginate lo sgomento della comunità». Secondo Fabio D'Achille, presidente della commissione Pubblica istruzione, «il mondo dei giovani e quello degli adulti devono comunicare il più possibile», mentre secondo Valeria Campagna presidente della commissione Politiche giovanili, «un sentimento di indignazione per l'accaduto è naturale, ma un eventuale accanimento risulterebbe controproducente, bisogna invece saper dare risposte».

Andrea Apruzzese

