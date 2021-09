Sabato 11 Settembre 2021, 05:01

Il nuovo parcheggio del Parco San Marco è quasi pronto, sarà operativo entro poche settimane, e il Comune mette ordine nella viabilità e nella sosta dell'intero quadrante.

Con un'apposita ordinanza, il dirigente del settore Mobilità dell'ente di piazza del Popolo ha stabilito diverse novità. La prima riguarda la sosta su via Porfiri: finora era tollerata una forma di sosta delle auto sul marciapiede lato parco, cosa che ora sarà vietata, con rimozione forzata, data la disponibilità a breve del nuovo parcheggio: «I marciapiedi devono essere utilizzati dai pedoni», sottolinea l'assessore alla Mobilità, Dario Bellini. Sono circa 50 posti, che non potranno più essere utilizzati. Al tempo stesso, in piazzale Ortu, ovvero il parcheggio a pagamento già esistente, vanno via altri 15 stalli, che saranno da ora in avanti dedicati e riservati a «veicoli per servizi di soccorso»; si tratta di quindici stalli in ingresso al parcheggio.

Questa decisione «nasce da una specifica richiesta della Asl, per velocizzare le operazioni di arrivo in ospedale di personale di emergenza, e che risponde anche a una precisa previsione del Codice della strada», prosegue l'assessore. Infine, sempre in relazione al parco San Marco, c'è l'apposizione di dissuasori di sosta, nell'area pedonale di Parco San Marco, adiacente al piazzale Ortu, come anche in adiacenza dell'ingresso delle nuove aree di sosta. Il progetto del nuovo parcheggio del parco San Marco, realizzato nell'area verde esterna al parco stesso, quella che guarda verso il lato posteriore degli edifici di viale Michelangelo, nasce diversi anni fa, proprio per dotare il quadrante, quello dell'ospedale Santa Maria Goretti, di nuovi posti auto, circa 170. La fine dei lavori è quasi prossima, secondo l'assessore: «Abbiamo già ordinato i pali della pubblica illuminazione, che saranno posizionati non appena disponibili, e poi mancheranno solo pochi altri particolari. Le piantumazioni inizieranno alle prime piogge, così come le 5 essenze, che erano state in precedenza piantate nell'area oggi oggetto di intervento, saranno riposizionate nel parco. A queste, si aggiungeranno altre piantumazioni».

La stessa ordinanza pubblicata ieri, emette però anche un'altra, importante, modifica di circolazione, che va a impattare su un'altra zona, quella di piazza Moro. In particolare, si tratta dell'inversione del senso unico di marcia, nel tratto compreso tra l'incrocio con via degli Etruschi e via dei Latini. «Questo servirà a snellire il traffico in uscita - spiega ancora l'assessore - in particolare negli orari di entrata e uscita dalla scuola». Andrea Apruzzese

