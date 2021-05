29 Maggio 2021

L'UDIENZA

Filmati e ricostruzioni realizzati come veri e propri film. Sono quelli andati in scena ieri nell'udienza del processo davanti alla Corte di Assise di Latina a carico dell'avvocato Francesco Palumbo, accusato di omicidio e tentato omicidio per avere ucciso a colpi di pistola Domenico Bardi e ferito Salvatore Quindici, componenti di una banda di ladri che stava compiendo un furto in via Palermo all'interno dell'abitazione dell'imputato. A confrontarsi in aula i consulenti dell'accusa, rappresentati dal pubblico ministero Simona Gentile, e quelli della difesa, che hanno proposto ciascuno la propria versione di quanto accaduto nel giardino di quel condominio in lottizzazione Cucchiarelli quel 15 ottobre 2017.

I tecnici della Scientifica hanno presentato alla Corte una ricostruzione animata della scena dell'omicidio, una sorta di film con tanto di voce narrante che la Corte ha però fatto escludere così come alcune dichiarazioni di soggetti non ritenute ammissibili. Nel video si vede la figura di Palumbo mentre spara a Bardi che si trova sulla scala poggiata alla parete della palazzina di spalle con una mano che stringe bla ringhiera del balcone e cerca con la gamba un punto di appoggio sulla scala, poi i colpi contro Quindici che è invece dietro una siepe del giardino condominiale. Il tutto con i sei impatti sulla facciata e i sei in aria corrispondenti ai proiettili esplosi dall'arma dell'imputato.

Poi è stata la volta del professor Farneti, docente di balistica e consulente della difesa rappresentata dagli avvocati Leone Zeppieri e Tommaso Pietrocarlo. Il professore ha mostrato un filmato realizzato in un poligono di tiro dove è stata ricostruita la parete della palazzina e sono stati collocati dei manichini corrispondenti alle persone presenti sul posto. La tesi sulla dinamica dei fatti sostenuta anche grazie a tale video esclude, valutando la posizione di Palumbo e dei ladri, che gli spari fossero volontari e mirati. Quindici non era con il braccio alzato nel momento in cui è stato colpito dal proiettile, in definitiva Palumbo non ha mirato né contro di lui né contro Bardi. Un altro elemento che supporterebbe tale ricostruzione è la presenza in un punto del giardino di una pianta che insieme ad un'altra impediva in qualche modo la piena visibilità della parte del palazzo, pianta che invece a distanza di poco più di venti giorno non era più nel giardino. Alla luce delle due ricostruzioni il pubblico ministero ha chiesto un confronto in aula tra periti dell'accusa e della difesa, richiesta accolta dalla Corte, presieduta da Francesco Valentini, che ha fissato la prossima udienza per il 24 settembre.

