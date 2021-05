20 Maggio 2021

SAN FELICE

Via Monte Circeo a San Felice sta cambiando volto. Si tratta di una strada provinciale costeggiata da pini ormai ammalorati che vengono sostituiti con piantumazioni diverse, grazie a un accordo con Provincia e Regione.

Fino ad ora via Monte Circeo era percorribile a 30 km/h proprio per la sua pericolosità, ma l'amministrazione comunale ha lavorato su una serie di accordi per la sua sistemazione e, mettendo anche un finanziamento di 700 mila euro: «Con enormi difficoltà abbiamo cercato di ridare al Circeo una delle sue vie principali spiega il sindaco Giuseppe Schiboni con l'asfaltatura da via Pineta fino a Borgo Montenero e nell'ultimo tratto è previsto anche l'allaccio fognario, dalla rotonda fino alla Migliara 58 dove sarà creato un campus scolastico e l'ampliamento del cimitero. Teniamo molto a questo intervento perché si tratta della via di ingresso della città e dunque era necessario ripristinare una situazione che non poteva più andare avanti in questo modo».

Ai 700 mila euro si aggiungono circa 300 mila euro per la piantumazione di arbusti più idonei al contesto, rispetto ai pini che hanno superato abbondantemente i 50 anni di vita, dunque il Comune ha predisposto uno studio per il piano di riqualificazione boschiva che è stato presentato e accettato dalla Regione e che prevedono anche le fasce frangivento.

AUTOVELOX

C'è di più, sulla via Monte Circeo, verranno anche predisposti degli autovelox: «Non li istalliamo per fare cassa, ma per la sicurezza dei cittadini. Qualcuno infatti ha specificato che con i nuovi lavori è probabile che alcuni automobilisti non rispetteranno i limiti di velocità. Si tratterà di colonnine fisse», ha specificato il sindaco Schiboni.

