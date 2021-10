Martedì 26 Ottobre 2021, 05:02

SABAUDIA

Un bene confiscato alla criminalità che torna a vivere e soprattutto a essere utile alla collettività. Un'iniziativa resa possibile dalla Regione Lazio, grazie all'iniziativa bipartisan dei consiglieri pontin Enrico Forte (Pd) e Giuseppe Simeone (Forza Italia).

La XII commissione, su proposta dei citati consiglieri regionali eletti in provincia di Latina , ha approvato infatti l'integrazione alla delibera di aggiornamento del piano triennale di previsione e prevenzione della Protezione Civile prevedendo l'individuazione nel territorio di Sabaudia di un Cpp (Centro polifunzionale di prossimità).

I Cpp sono delle strutture logistico-operative, localizzate in maniera strategica sul territorio, che consentono una maggiore celerità per gli spostamenti dei soccorritori in caso di calamità.

LE DICHIARAZIONI

«Ringraziando i colleghi Commissari e il Presidente per la sensibilità dimostrata dichiarano i consiglieri Enrico Forte e Giuseppe Simeone - ricordiamo che il Cpp è stato individuato a Sabaudia, lungo la via Litoranea e si tratta di un immobile oggetto di confisca e successivamente assegnato all'amministrazione. L'immobile per la sua posizione nel territorio provinciale e per la favorevole ubicazione sotto il profilo viario, rappresenta una sede di grande utilità per tutta la provincia pontina, anche in considerazione della prossimità ad aree di elevato pregio ambientale e naturalistico». In provincia, del resto, dai danni dovuti al maltempo a quelli legati agli incendi, accade di tutto nel corso delle varie stagioni e uno snodo ulteriore per l'attività di protezione civile diventa di fondamentale importanza per intervenire in maniera tempestiva.

