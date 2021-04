29 Aprile 2021

URBANISTICA

È definitiva la cosiddetta variante al Ppe Q3 di Latina, che consentirà la realizzazione della struttura commerciale sul terreno adiacente all'Hotel Garden su via del Lido.

La giunta comunale del capoluogo ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni presentate alla cancellazione del vincolo alberghiero, rigettandole, e procedendo quindi all'approvazione definitiva della modifica della zonizzazione di un'area da Attrezzature turistiche con vincolo di destinazione alberghiera a Attrezzature turistiche. Ora l'atto andrà all'esame della Regione Lazio.

L'ITER

All'iniziale delibera del 2018 di presa d'atto della cancellazione del vincolo alberghiero, apposto dalla Regione sulla particella interessata dall'intervento commerciale quando negli anni '70 i proprietari dell'area chiesero il mutuo regionale per la realizzazione del Garden Hotel di via del Lido, e poi cessato con la cancellazione del prestito, erano state presentate due osservazioni, la prima del Centro per i diritti del cittadino, l'altra dal coordinamento comunale del Pd.

La prima, obiettava come «la delibera appariva in contrasto con le norme del Ppe, nonché priva di interesse pubblico e di sufficiente istruttoria»; per il Pd, invece, da un lato «la variante, puntuale, non è frutto di una pianificazione organica, né appare chiaro come possa essere rispettata una verifica degli standard».

Entrambe vengono però non accolte, al termine di 11 pagine di relazione tecnica, allegata alla delibera di ieri. Delibera che ribadisce come «l'eliminazione del vincolo alberghiero confermerebbe la medesima destinazione del resto dell'area circostante, già prevista dal pre vigente Ppe, rispettando, dunque, la volontà dell'amministrazione di destinare l'area ad attrezzature turistiche in generale»; inoltre, «l'area interessata dalla modifica, di circa 18.000 metri quadri, che ad oggi risulta in stato di abbandono, verrà completamente urbanizzata ed attrezzata, compresi i relativi sottoservizi, a totale carico del proponente ed aperta al pubblico utilizzo». In conclusione, «la richiesta di modifica della destinazione d'uso non potrebbe motivatamente essere respinta».

LA STORIA

Si chiude così - dal punto di vista amministrativo - una vicenda iniziata nel dicembre 2018, quando la giunta aveva approvato la presa d'atto della cancellazione del vincolo alberghiero.

L'INDAGINE

Sulla procedura si mosse però, nel gennaio 2019, anche la magistratura. Il punto era l'interpretazione delle Nta del Ppe: secondo il Comune includevano anche locali commerciali: variante non sostanziale quindi. Per la magistratura non era così, e la variante quindi non avrebbe potuto seguire l'iter di giunta.

Diverse persone finirono nel registro degli indagati per l'ipotesi di reato di lottizzazione, tra cui l'assessore al Governo del Territorio, Francesco Castaldo, definitivamente prosciolto poi nell'ottobre 2020: «Notizia di reato infondata», scrisse nelle sua richiesta di archiviazione il sostituto procuratore Giuseppe Miliano: «Il vincolo alberghiero è stato erroneamente ritenuto avere natura urbanistica», così come «la delibera di giunta del 2018 non ha inciso sopra l'assetto urbanistico, che è rimasto il medesimo a seguito dell'approvazione del Ppe, per cui l'ipotizzato reato di lottizzazione non sussiste».

Andrea Apruzzese

