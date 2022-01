Giovedì 6 Gennaio 2022, 05:02

La foresta demaniale del Parco Nazionale del Circeo sarà off limits, la notte, per oltre 4 mesi. Il tutto per consentire all'Ente Parco nazionale del Circeo di attuare in sicurezza le operazioni gestionali. A partire dal 10 gennaio e sino al 31 maggio 2022, si dispone il divieto di accesso nell'area della foresta demaniale del Circeo, dal lunedì al venerdì, da un'ora prima del tramonto a un'ora dopo l'alba comunica l'Ente - E' quanto prevede l'ordinanza numero 1 del 3 gennaio pubblicata sull'Albo pretorio online del sito del Parco nazionale del Circeo. A seguito di riscontri del servizio veterinario della ASL di Latina, verrà realizzato infatti uno screening sanitario su un campione rappresentativo di daini per permettere alla sezione di Latina dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana, di effettuare le analisi propedeutiche anche alla cessione di capi vivi catturati nell'ambito del Piano di gestione. Come già più volte sottolineato, il controllo sanitario si rende necessario per evitare che, insieme all'individuo, vengano trasferiti parassiti e agenti patogeni con conseguenze deleterie per le specie presenti nell'area di rilascio o addirittura per l'uomo; nonché per aspetti legati alla sicurezza sanitaria del comparto zootecnico locale e dei fruitori della foresta. L'accesso, per motivi di sicurezza sarà consentito quindi esclusivamente al personale e ai mezzi autorizzati dall'Ente Parco, nonché ai mezzi di soccorso e alle unità delle forze dell'ordine deputate alle attività di sorveglianza. Il divieto di ingresso notturno sarà segnalato presso ogni accesso alla foresta e le forze dell'ordine monitoreranno. In sostanza si procederà con l'abbattimento di 117 capi che saranno poi analizzati dalla Asl per verificare che i daini del Parco non siano affetti da patologie che non ne consentirebbero le adozioni. C'è un accordo con i carabinieri forestali per l'effettuazione dell'attività - spiega il presidente del Parco Nazionale del Circeo Giuseppe Marzano Tutto sarà monitorato dalla Asl di Latina. Ogni capo sarà numerato e schedato e si procederà con pochi esemplari per volta. Ovviamente con l'avanzare della bella stagione, quando gli animali escono con maggiore frequenza dalla foresta e possono capitare degli investimenti, si recupereranno i capi vittime di incidenti. Lo screening è necessario per poter procedere con le adozioni da maggio ma anche per conoscere lo stato di salute dei daini che vivono in foresta. Non sappiamo se tra loro siano diffuse brucellosi o tubercolosi bovina o comunque altre patologie trasmissibili all'uomo ed ad altri animali come le mucche ad esempio. Per le spese di trasporto degli animali che saranno adottati il Parco Nazionale del Circeo ha già stanziato 50.000 euro che però potranno crescere se le adozioni saranno numerose. La foresta demaniale, in condizioni ottimali, potrebbe ospitare al massimo 200 capi. Attualmente i daini, dopo che negli anni passati sono fuggiti dal recinto dove vivevano, sono divenuti 1.800. Se anche si dovesse addivenire ad una riduzione sensibile dei capi rimane il problema che ogni anno il numero si accresce e il problema si riproporrebbe a breve. Abbiamo raggiunto degli accordi con delle Università per la sterilizzazione chirurgica gratuita dei daini che saranno adottati spiega il presidente Marzano Inoltre, per il futuro, stiamo lavorando ad una ipotesi di sperimentazione di sterilizzazione chimica, attualmente non consentita, in stretta collaborazione con strutture sanitarie pubbliche e con dei ricercatori italiani che ci stanno lavorando. La volontà è quella di salvare il numero più elevato di daini possibile e di consentire la loro permanenza nella foresta del Parco attuando tutte le misure necessarie.

