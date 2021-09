Sabato 18 Settembre 2021, 05:03

«Un maggior impegno, non diciamo di affetto reciproco, ma almeno di rispetto di tutti verso tutti e verso tutto, comporterebbe per la nostra città un bel salto di qualità per cui tutti vivremmo, con qualsiasi sindaco, molto meglio». È l'appello dei parroci di Latina a tutti i candidati alle prossime elezioni amministrative. In una lettera aperta, i parroci del capoluogo, ma una analoga iniziativa è stata fatta anche da quelli di Sezze, rivolgono alcune domande direttamente a chi si occupa della cosa pubblica, come spunto di riflessione: «Cosa fai, non per pochi ma per tutti? Ci torna in mente, a questo proposito, l'atavica sofferenza per la mancanza di collegamenti veloci che riguardano Latina-Roma, Latina-autostrada, Latina-stazione ferroviaria. Dovrebbe essere chiaro che lo sviluppo di un'area dipende molto dalla funzionalità delle sue sovrastrutture». E poi: «Ti servi di una collegialità di forze per confrontare gli asserti della campagna elettorale con i risultati ottenuti? Accetti di farti aiutare da più soggetti anche con opinioni diverse dalle tue? Sai amare la legalità al punto tale da non avere avuto e da non voler avere nessun legame con il mondo della criminalità, né subire alcun condizionamento da parte di nessuna lobby e di nessun amico?». Una serie di questioni poste ai candidati sull'amore per il proprio territorio, in considerazione del fatto che «quando non pochi cittadini considerano la propria città come una discarica, quando non trattano ciò che è di tutti come più importante di ciò che è proprio, quando ancora devono scoprire che oltre a loro a questo mondo esistono anche gli altri, allora può venire a Latina il sindaco migliore del mondo, ma avrebbe difficoltà insormontabili».

