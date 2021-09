Domenica 5 Settembre 2021, 05:01

VERSO IL VOTO

Elezioni in altri sette centri della provincia, al di sotto dei 15.000 abitanti, e dei quali conosceremo il nome del sindaco la sera del 4 ottobre. Ecco candidati alla carica di primo cittadino e liste

NORMA

Gianfranco Tessitori sindaco: Tessitori Gianfranco, Arciulo Antonio, Cappelleti Alfonso, Carella Guglielmo, Caruso Alessandro, Coluzzi Candido, D'Anastasio Silvia, De Angelis Enrico, De Mei Luca, Guarnacci Elisa, Lidano Luciana, Mancini Maria Antonella, Ricci Elisa.

Rinascita popolare, Cassoni sindaco: Bianchini Alessandra, Catalani Giuseppe, Colasanti Candido, Corindo Antonio, Ferrari Annunziato, Fontana Antonio, Gavillucci Fabio, Pecorilli Domenico, Ponci Eleonora, Raponi Beatrice, Ricci Erminio, Stellato Donatello

Progetto Norma, candidato sindaco Andrea Dell'Omo: Bisirri Luigi, Caponi Saturno, Collinvitti Giorgio, Coriddi Alessandra, De Marchis Marco, Dell'Omo Nadia, Giuliani Giacomo, Mancini Sergio, Marcelli Romeo, Pagliaroli Luca detto Blob, Prosseda Emanuele, Riva Luigi detto Bodo

ROCCASECCA DEI VOLSCI

Vivere la Rocca, candidata sindaca Barbara Petroni. Lista: Francesco Balzarani, Giovanni Cipolla, Adriano De Marchis, Daniele De Marchis. Giuseppe Papi, Franca Petroni, Teresa Pietricola, Sandro pongelli, Carmine Tamburini, Ludovico Zaccarelli.

Roccasecca Domani, candidato sindaco Massimo Mattoni. Lista: Rosalba Mandatori, Antonio Casconi detto Melone, Andrea De Marchis, Debora Balzarani, Biagio D'Ascanio, Vanessa De Simone, Carlo Remiddi, Giorgia Loredana Abbenda, Felice De Marchis, Giuseppe D'Ascanio

PRIVERNO

Ancora per Priverno, candidata sindaca Anna Maria Bilancia: Enrica Onorati, Antonio Ines, Giulio Federici, Elide Dell'Unto, Sonia Quattrociocche, Fabio Guadagnoli, Giuseppe De Marchis, Gianni Pucci, Yuri Musilli, Emilio Rossi, Dina Carpentieri, Roberto Antonini, Loretta Cardarelli, Luigina Vellucci, Vincenzo Rossi, Alessandro Di Giorgio.

Agenda per Priverno, candidato sindaco Ernesto Carlo Desideri: Antonio Di Giorgio, Elisa Grasso, Rosy Fania, Angelo Galli, Giuseppe Ronci, Antonietta Bianchi, Giuseppe Scarpinella, Virgilio Dell'Unto, Augusta Rispoli, Domenico Pucci, Linda Colabono, Stella Salamon, Umberto Codastefano, Stefania De Santis, Agostino Sanna, Mauro Dell'Unto.

PONTINIA

Progetto Pontinia futura, candidato sindaco Massimiliano Antelmi: Andrea Fabbri, Elisabetta Massaccesi, Enzo De Marchis, Evelina Parlapiano, Luca Battistuzzi, Marco Sposi, Fabio Malandruccolo, Mauro Iacovacci, Monica Dell'Acqua, Rey Zomparelli, Concetta detta Tina Sardelli, Tamara Severin, Walter Ragni, William Altobelli, Zouani Zaitouni detto Zizù, Serena Sugamosto

Pontinia città ideale - Medici sindaco, candidato sindaco Carlo Medici: Marzia Antelmi, Catiuscia Boscato, Stefano Boschetto, Enedina Caputo, Patrizia Esposito, Daniela Lauretti, Silvano Leardini, Matteo Lovato, Francesca Mazzocchi, Giovanni Mobilia, Antonio Pedretti, Alessandra Pieretti, Marco Riccio, Alberto Rossi, Patrizia Sperlonga, Paolo Torelli

Progetto per Pontinia, Tombolillo sindaco: Simone Orelli, Walterino Battisti, Romina Realacci, Argo Perfili, Marianna Frattarelli, Luca Cialei, Giuseppe Belli, Fabriana Cappelli, Massimo Mantova, Beatrice Emiliani, Elisabetta Emiliozzi, Giovanni Bottoni, Alessandro Turchetti, Maria Rita D'Alessio, Alfonso Donnarumma, Simone Coco.

Movimento 5 Stelle, Pisano sindaco: Migliori Veronica, Di Girolamo Mariaa, Perruza Sonia, Gaviglia Emanuela, Marangoni Daniele, Cerrocchi Mirko, Lo Stocco Enzo, Bondi Stefano, Mattiello Anna, Picchio Marcello, Straforini Claudio, Di Magno Luigi, Petrianni Valentina, Russo Pierluigi, Quaranta Noemi.

SPERLONGA

Candidato sindaco Armando Cusani, Lista Cusani per Sperlonga: Talano Nicola; Palma Mario; Carbone Maria Concetta; Ilario Anna Clelia; Cogodda Lorena; La Rocca Claudia; Magliozzi Luciano; Faiola Daniele; Giovannangelo Massimo; Vaccaro Giorgio; Ruscitto Fernando; Farina Aldo.

Candidato sindaco Marco Toscano, Sperlonga Cambia Marco Toscano Sindaco: Di Girolamo Carla; Galli Renata Katia; Terella Anna; Battista Alessandro Rocco; Burrelli Emidio Tony; Fragione Fernando; Guglietta Luca; La Rocca Domenico; Magliozzi Nico; Saccoccio Lorenzo; Scalfati Liborio; Spagnardi Andrea.

Candidato sindaco Vincenzo Viola, Insieme con Vincenzo Viola Sindaco: Maric Joseph; Zori Alessandro; Costantino Annalisa; D'Arcangelo Antonio; Galli Andrea; Guglietta Elsa; Ilario Giuseppe; Kelany Sara; Lancerin Paolo; Mitrano Christian Antonio; Piazza Giuseppe Leone; Scalingi Antonio

ITRI

Candidato sindaco Giovanni Agresti. Ripartiamo: Giuseppe Cece, Anna detta Serena Ciccarelli, Salvatore Ciccone, Vincenzo D'Aniello, Andrea Di Biase, Alberto Del Bove, Donatella Del Bove, Simone Di Mascolo, Mario Simon Di Mattia, Gabriella Dragonetti, Alessia Mancini, Salvatore Mazziotti, Elena palazzo, Antonio Ruggieri, Maria Civita Saccoccio, Giovanna Sinapi.

Candidato sindaco Giuseppe De Santis. Promessa per Itri: Atena Agresti, Osvaldo Agresti, Piergiorgio Assaiante, Francesco Bedendo, Maria Civita Di Biase, Valentina Di Nucci, Giuseppina Fusco, Rosalia detta Rossella Fusco, Enzo Mancini, Giorgia Manzi, Pasquale Meschino, Elielma Saccoccio, Giovanni Saccoccio, Giuseppe Suprano, Luca Suprano, Klarida Vila.

Candidato sindaco Antonio Fargiorgio, Itri facciamo futuro: Domizia Agresti, Rosaria Carolina Arnone, Pietro Di Mascolo, Tiziana Ialongo, Vittoria Ialongo, Luca Iudicone, Nadia La Rocca, Federico Maggiacomo, Vittoria Maggiarra, Egidio Marcucci, Francesco Paolo Notarianni, Anna Picariello, Mattia Punzo, Silverio Sinapi, Cristoforo detto Rino Soprano, Luigi Stamegna.

CASTELFORTE

Candidato a Sindaco Giancarlo Cardillo, Castelforte Futura: Castelli Antonio, Ciorra Alessandro, Di Cicco Dario, Falso Domenico, Fusco Vincenzo, Gagliardi Vincenzo, Mignano Simone, Ragonese Ferdinando, Rosato Antonio, Rosato Giuseppe, Russo Graziella Antonietta, Santamaria Elvio Paolo.

Candidato a Sindaco Gianpiero Forte, Liberi per Castelforte: Cinquanta Maurizio, Ciriello Paride, De Caprio Francesca, Di Cicco Alessandro, Di Pastena Adolfo, Falso Saverio, Ionta Valerio, Saltarelli Michele, Tibaldi Domenico, Tucciarone Mario, Valente Vincenzo, Veglia Gabriele.

Candidato a Sindaco Angelo Felice Pompeo, Castelforte Rinasce: Coviello Vincenzo, Di Bello Mario, Falso Massimo, Fusco Alessio, Giuliano Antonio, Moretta Antonella, Panzavolta Francesco, Rossillo Antonio, Saltarelli Antonio, Terillo Michelina, Testa Antonio, Testa Giovanni.

