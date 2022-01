Martedì 25 Gennaio 2022, 05:01

LATINA

La legge è chiara: quando un cittadino fa la propria giocata al Lotto o Superenalotto, trattandosi di denaro pubblico la tabaccheria deve immediatamente riversare le somme allo Stato.

Anche pochi giorni di ritardo possono costare caro al gestore, come accaduto a una ricevitoria di Latina che, dopo aver perso il ricorso sia al Tar che al Consiglio di Stato, dovrà chiudere o per lo meno rinunciare a essere punto di riferimento per le lotterie di Stato. Lo hanno scritto a chiare lettere i giudici nella sentenza che di fatto conferma la revoca della concessione di ricevitoria del lotto a una commerciante pontina.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva disdetto il contratto di appalto dopo quelle che aveva definito violazioni abituali delle norme concernenti il «puntuale versamento delle somme riscosse durante varie settimane di gioco». Ritardi di lieve entità, si è giustificata la tabaccaia, motivati dai problemi di salute che la costringevano a sottoporsi a visite e terapie, ritardando il versamento del denaro incassato dalle giocate di chi tentava la fortuna giocandosi i numeri al Lotto. Per il Consiglio di Stato, tuttavia, la parola lieve mal si concilia con la legge, che non ammette né interpretazioni, né deroghe.

«Il ricevitore, in quanto agente contabile, è incaricato del maneggio di denaro pubblico», precisa il giudice, che parla di «numerosi tardivi pagamenti di cui un numero cospicuo caratterizzati da ritardi e importi non irrilevanti».

Stiamo parlando di 421 euro versati con 5 giorni di ritardo nel marzo 2018, 1.575 euro versati ad aprile 2019 con 5 giorni di ritardo; 1.381 euro versati a giugno 2019 con ben 11 giorni di ritardo; otto i giorni di ritardo accumulati per versare tra i 388 e i 774 euro per tutte e quattro le settimane di novembre 2019, più altri 445 euro versati con una settimana di ritardo a fine dicembre 2019. Tre giorni di ritardo già rappresentano un problema per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Dal quarto in poi, diventa causa di recesso del contratto.

«Tali continue e reiterate irregolarità commesse non possono ritenersi espressive di una corretta gestione delle somme riscosse scrive il giudice e possono invece considerarsi, in ragione dei particolari oneri in capo all'interessata, quale agente contabile, gravi irregolarità».

Non reggono i problemi di salute della tabaccaia, perché «non è dimostrata una impossibilità ad adempiere anche in considerazione delle ormai diffuse utilizzazioni delle tecnologie digitali».

Insomma, non serve andare fisicamente in banca: bastava anche un bonifico on line per essere in regola. La tabaccaia ora non potrà far altro che decidere di cambiare attività.

Stefano Cortelletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA